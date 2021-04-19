«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
«Рубин» определился с заменой для Даку
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«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
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Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
Ди Марцио: Каррера возглавит «Бари» из третьего итальянского дивизиона
Каррера мог возглавить «Бари»
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
«Рубин» определился с заменой для Даку
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024