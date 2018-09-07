Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»