Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Чалов забил первый гол за ПАОК
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Чалов забил первый гол за ПАОК
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»