Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Чалов забил первый гол за ПАОК
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Чалов забил первый гол за ПАОК
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»