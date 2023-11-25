Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
Талалаев получил три предложения из-за границы
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
Талалаев получил три предложения из-за границы
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»