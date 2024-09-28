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Динамо-Брест
Арсенал
«Слуцк» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 12:50
0
«Гомель» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 19:20
0
«Слуцк» – «Арсенал» Дзержинск: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:08
0
«Гомель» – «Динамо» Брест: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси – 27 сентября 2024
26 сентября, 11:10
0
«Динамо-Брест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 18:20
0
«Гомель» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 19:20
0
«Гомель» – «Динамо» Брест: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси – 27 сентября 2024
26 сентября, 11:10
0
«Динамо-Брест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 18:20
0
«Динамо» Брест – «Арсенал» Дзержинск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:14
0
«Нафтан» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 14:50
0
«Слуцк» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 12:50
0
«Слуцк» – «Арсенал» Дзержинск: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:08
0
«Динамо-Брест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 18:20
0
«Динамо» Брест – «Арсенал» Дзержинск: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:14
0
«Арсенал» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 15:50
0
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Последние матчи
Все
Динамо-Брест
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Слуцк
1 : 1
28.09.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Гомель
2 : 1
27.09.2024
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
2 : 1
22.09.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Нафтан
3 : 6
15.09.2024
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал
1 : 1
14.09.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Гомель
2 : 1
27.09.2024
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
2 : 1
22.09.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Нафтан
3 : 6
15.09.2024
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
3 : 0
30.08.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
3 : 2
24.08.2024
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Слуцк
1 : 1
28.09.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
2 : 1
22.09.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Арсенал
1 : 1
14.09.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Шахтер
0 : 3
31.08.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Арсенал
3 : 1
23.08.2024
Ислочь

Динамо-Брест - Арсенал: обзор матча 28 июля 2024

Динамо-Брест
28.07.2024, воскресенье, 18:30
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Матч завершен
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