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Сморгонь
Белшина
«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 14:50
0
«Днепр» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 15:50
0
«Днепр» – «Сморгонь»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:11
0
«Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 13:50
0
«Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз на матч 21-го тура Высшей лиги Беларуси – 14 сентября 2024
13 сентября, 14:26
0
«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 14:50
0
«Днепр» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 15:50
0
«Днепр» – «Сморгонь»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:11
0
«Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 13:50
0
«Сморгонь» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз на матч 21-го тура Высшей лиги Беларуси – 14 сентября 2024
13 сентября, 14:26
0
Бывший тренер трех клубов РПЛ выиграл чемпионат Беларуси
27 ноября 2023, 08:32
4
В Белоруссии в одном матче случились два хет-трика – голевой и ассистентский
1 июля 2023, 20:39
0
В Белоруссии команды, у которых -26 очков на двоих, забили друг другу 10 голов
26 мая 2023, 22:46
2
Белорусскому тренеру стало плохо после поражения
14 мая 2023, 16:38
0
Сын чемпиона России Гуренко оформил ассистентский хет-трик в чемпионате Белоруссии
26 июня 2022, 19:51
0
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Последние матчи
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Сморгонь
Белшина
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Барановичи
0 : 4
29.09.2024
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
0 : 3
28.09.2024
Витебск
Беларусь. Первая лига, 16 тур
Лида
1 : 5
25.09.2024
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Днепр
2 : 1
22.09.2024
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
20.09.2024
Макслайн
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
0 : 3
28.09.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Днепр
2 : 1
22.09.2024
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
0 : 4
14.09.2024
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Гомель
2 : 1
30.08.2024
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь
1 : 0
24.08.2024
Нафтан
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Барановичи
0 : 4
29.09.2024
Белшина
Беларусь. Первая лига, 16 тур
Лида
1 : 5
25.09.2024
Белшина
Беларусь. Первая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
20.09.2024
Макслайн
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Нива Долбизно
5 : 3
14.09.2024
Белшина
Беларусь. Первая лига, 23 тур
Белшина
3 : 1
07.09.2024
Волна Пинск

Сморгонь - Белшина: обзор матча 26 июля 2024

Сморгонь
26.07.2024, пятница, 18:30
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Матч завершен
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