Фанаты «Олдхэма» из Лиги 2 сорвали матч в знак протеста
Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии
FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года
Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»
Sky Sports: Скоулз уволился из «Олдхэма» по вотсапу
Фанаты «Олдхэма» из Лиги 2 сорвали матч в знак протеста
FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года
Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»
Sky Sports: Скоулз уволился из «Олдхэма» по вотсапу
Скоулз покинул «Олдхэм» на 31-й день в должности главного тренера
Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии