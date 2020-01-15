Саттон Юнайтед

Покеттино: «Ничья с «Рочдейлом»? В Кубке Англии творится магия»

Моура — о дебюте за «Тоттенхэм»: «Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол»

Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала

Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца

125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом

125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»

Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов