Скоулз покинул «Олдхэм» на 31-й день в должности главного тренера

Sky Sports: Скоулз уволился из «Олдхэма» по вотсапу

Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»

FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года

Фанаты «Олдхэма» из Лиги 2 сорвали матч в знак протеста

Скоулз покинул «Олдхэм» на 31-й день в должности главного тренера

Sky Sports: Скоулз уволился из «Олдхэма» по вотсапу

Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»

FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года

Фанаты «Олдхэма» из Лиги 2 сорвали матч в знак протеста

Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца

125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом

125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»

Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов