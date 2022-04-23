Хартлпул Юнайтед

Фанаты «Олдхэма» из Лиги 2 сорвали матч в знак протеста

Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии

FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года

Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»