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Хартлпул Юнайтед
Олдхэм
Фанаты «Олдхэма» из Лиги 2 сорвали матч в знак протеста
23 апреля 2022, 20:05
0
Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии
6 февраля 2022, 00:10
3
FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года
16 апреля 2019, 22:10
3
Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»
19 марта 2019, 19:58
13
Sky Sports: Скоулз уволился из «Олдхэма» по вотсапу
15 марта 2019, 14:49
0
Фанаты «Кристал Пэлас» собрали 66 тысяч на лечение жены тренера «Хартлпула», с которым лондонцы сыграли в Кубке Англии
6 февраля 2022, 00:10
3
Фанаты «Олдхэма» из Лиги 2 сорвали матч в знак протеста
23 апреля 2022, 20:05
0
FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года
16 апреля 2019, 22:10
3
Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»
19 марта 2019, 19:58
13
Sky Sports: Скоулз уволился из «Олдхэма» по вотсапу
15 марта 2019, 14:49
0
Скоулз покинул «Олдхэм» на 31-й день в должности главного тренера
14 марта 2019, 20:34
3
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Последние матчи
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Хартлпул Юнайтед
Олдхэм
Англия. Национальная лига, 12 тур
Эббсфлит Юнайтед
1 : 2
28.09.2024
Олдхэм
Англия. Национальная лига, 12 тур
Форест Грин
1 : 0
28.09.2024
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 11 тур
Хартлпул Юнайтед
0 : 3
24.09.2024
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 11 тур
Олдхэм
1 : 0
24.09.2024
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 10 тур
Хартлпул Юнайтед
0 : 1
21.09.2024
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 12 тур
Форест Грин
1 : 0
28.09.2024
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 11 тур
Хартлпул Юнайтед
0 : 3
24.09.2024
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 10 тур
Хартлпул Юнайтед
0 : 1
21.09.2024
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 9 тур
Эббсфлит Юнайтед
1 : 0
14.09.2024
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 8 тур
Бостон Юнайтед
1 : 2
10.09.2024
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 12 тур
Эббсфлит Юнайтед
1 : 2
28.09.2024
Олдхэм
Англия. Национальная лига, 11 тур
Олдхэм
1 : 0
24.09.2024
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 10 тур
Олдхэм
1 : 0
21.09.2024
Йовил
Англия. Национальная лига, 9 тур
Уокинг
1 : 3
14.09.2024
Олдхэм
Англия. Национальная лига, 8 тур
Галифакс
1 : 1
10.09.2024
Олдхэм

Хартлпул Юнайтед - Олдхэм: онлайн-трансляция 01 января 2025

Хартлпул Юнайтед
01.01.2025, среда, 18:00
Англия. Национальная лига, 25 тур
- : -
Не начался
Олдхэм
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Хартлпул Юнайтед - Олдхэм
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
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Англия. Национальная лига
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Будущие
Англия. Национальная лига, 13 тур
Файлд
- : -
05.10.2024
Олдершот
Англия. Национальная лига, 13 тур
Барнет
- : -
05.10.2024
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Брейнтри Таун
- : -
05.10.2024
Алтричем
Англия. Национальная лига, 13 тур
Истли
- : -
05.10.2024
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 13 тур
Эббсфлит Юнайтед
- : -
05.10.2024
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 13 тур
Файлд
- : -
05.10.2024
Олдершот
Англия. Национальная лига, 13 тур
Барнет
- : -
05.10.2024
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Брейнтри Таун
- : -
05.10.2024
Алтричем
Англия. Национальная лига, 13 тур
Истли
- : -
05.10.2024
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 13 тур
Эббсфлит Юнайтед
- : -
05.10.2024
Рочдейл
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