Дагенхэм энд Редбридж

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Клуб пятого дивизиона Англии отстранил брата Зума, который снимал видео с избиением кошки
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Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
Кубок Англии. «Тоттенхэм» в переигровке разгромил «Рочдейл», Льоренте оформил хет-трик
Моура — о дебюте за «Тоттенхэм»: «Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол»
Покеттино: «Ничья с «Рочдейлом»? В Кубке Англии творится магия»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом»