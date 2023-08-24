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Йорк Сити
Рочдейл
«Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2023
24 августа 2023, 20:25
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» в переигровке разгромил «Рочдейл», Льоренте оформил хет-трик
1 марта 2018, 00:41
4
Моура — о дебюте за «Тоттенхэм»: «Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол»
19 февраля 2018, 00:14
1
Покеттино: «Ничья с «Рочдейлом»? В Кубке Англии творится магия»
19 февраля 2018, 00:05
2
«Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2023
24 августа 2023, 20:25
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» в переигровке разгромил «Рочдейл», Льоренте оформил хет-трик
1 марта 2018, 00:41
4
Моура — о дебюте за «Тоттенхэм»: «Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол»
19 февраля 2018, 00:14
1
Покеттино: «Ничья с «Рочдейлом»? В Кубке Англии творится магия»
19 февраля 2018, 00:05
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом»
18 февраля 2018, 20:55
7
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Последние матчи
Все
Йорк Сити
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 12 тур
Йорк Сити
0 : 0
28.09.2024
Истли
Англия. Национальная лига, 12 тур
Рочдейл
1 : 0
28.09.2024
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 11 тур
Солихалл Мурс
0 : 3
24.09.2024
Йорк Сити
Англия. Национальная лига, 11 тур
Хартлпул Юнайтед
0 : 3
24.09.2024
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 10 тур
Олдершот
0 : 0
21.09.2024
Йорк Сити
Англия. Национальная лига, 12 тур
Йорк Сити
0 : 0
28.09.2024
Истли
Англия. Национальная лига, 11 тур
Солихалл Мурс
0 : 3
24.09.2024
Йорк Сити
Англия. Национальная лига, 10 тур
Олдершот
0 : 0
21.09.2024
Йорк Сити
Англия. Национальная лига, 9 тур
Йорк Сити
3 : 0
14.09.2024
Файлд
Англия. Национальная лига, 8 тур
Йорк Сити
2 : 1
10.09.2024
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 12 тур
Рочдейл
1 : 0
28.09.2024
Брейнтри Таун
Англия. Национальная лига, 11 тур
Хартлпул Юнайтед
0 : 3
24.09.2024
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 10 тур
Истли
4 : 2
21.09.2024
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 9 тур
Рочдейл
1 : 2
14.09.2024
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 8 тур
Рочдейл
3 : 1
10.09.2024
Мейденхед Юнайтед

Йорк Сити - Рочдейл: обзор матча 20 августа 2024

Йорк Сити
20.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Национальная лига, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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Рочдейл
Матч
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Йорк Сити - Рочдейл
5
1
Желтые карточки
5
1
Информация о матче
Стадион:
Спортлэнд
Англия. Национальная лига
Все
Текущие
Будущие
Англия. Национальная лига, 13 тур
Файлд
- : -
05.10.2024
Олдершот
Англия. Национальная лига, 13 тур
Барнет
- : -
05.10.2024
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Брейнтри Таун
- : -
05.10.2024
Алтричем
Англия. Национальная лига, 13 тур
Истли
- : -
05.10.2024
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 13 тур
Эббсфлит Юнайтед
- : -
05.10.2024
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 13 тур
Файлд
- : -
05.10.2024
Олдершот
Англия. Национальная лига, 13 тур
Барнет
- : -
05.10.2024
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Брейнтри Таун
- : -
05.10.2024
Алтричем
Англия. Национальная лига, 13 тур
Истли
- : -
05.10.2024
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 13 тур
Эббсфлит Юнайтед
- : -
05.10.2024
Рочдейл
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