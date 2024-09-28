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Галатасарай
Сивасспор
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
25 сентября, 19:45
1
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
25 сентября, 19:45
1
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Бешикташ» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
1 сентября, 20:35
0
Экс-спартаковец Бальде Кейта нашел новую команду
12 августа, 19:19
1
«Локомотив» предложил контракт бывшему вингеру «Динамо»
17 июля, 10:04
6
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024
5 мая, 11:14
0
«Галатасарай» – «Сивасспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 5 мая
5 мая, 10:09
0
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Последние матчи
Все
Галатасарай
Сивасспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
1 : 2
27.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор

Галатасарай - Сивасспор: обзор матча 04 мая 2025

Галатасарай
04.05.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 34 тур
- : -
Не начался
Сивасспор
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Галатасарай - Сивасспор
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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