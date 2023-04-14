Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»
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«Барселона» подписала 17-летнего Демира. Отступные – 400 миллионов
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
«Краснодар» начал переговоры о покупке Дуарте
«Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024