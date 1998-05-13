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Локомотив - ЦСКА

13.05.1998, Среда, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Чемпионат России, 3 тур Локомотив - ЦСКА
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
15 тур
25 июня, среда 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
17 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
19 тур
9 августа, вторник 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1993
23 тур
8 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 18 тур
3 августа, понедельник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 8 5 58:27 +31 59
2. ЦСКА 30 17 5 8 50:22 +28 56
3. Локомотив 30 16 7 7 45:28 +17 55
4. Ротор 30 12 12 6 52:37 +15 48
5. Зенит 30 12 11 7 42:25 +17 47
6. Ростов 30 11 11 8 42:38 +4 44
7. Уралан 30 12 6 12 39:41 -2 42
8. Алания 30 11 7 12 46:39 +7 40
9. Динамо М 30 8 15 7 31:30 +1 39
10. Черноморец Нв 30 9 11 10 38:38 0 38
11. Торпедо М 30 9 10 11 38:34 +4 37
12. Крылья Советов 30 9 8 13 25:37 -12 35
13. Жемчужина 30 9 8 13 31:48 -17 35
14. Шинник 30 9 8 13 30:40 -10 35
15. Балтика 30 7 11 12 32:43 -11 32
16. Тюмень 30 2 2 26 17:89 -72 8
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