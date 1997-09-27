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Черноморец - Ростов

27.09.1997, Суббота, 00:00 мск Новороссийск, стадион Центральный Чемпионат России, 29 тур Черноморец - Ростсельмаш
Чемпионат России 1997
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Ростов 0:0 Черноморец
Чемпионат России 1996
25 тур
24 августа, суббота 00:00 Черноморец 2:1 Ростов
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Ростов 4:0 Черноморец
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Черноморец 2:1 Ростов
8 тур
24 мая, среда 00:00 Ростов 0:2 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 34 22 7 5 67:30 +37 73
2. Ротор 34 20 8 6 54:27 +27 68
3. Динамо М 34 19 11 4 50:20 +30 68
4. Шинник 34 15 10 9 38:35 +3 55
5. Локомотив 34 15 9 10 47:37 +10 54
6. Черноморец Нв 34 13 14 7 40:26 +14 53
7. Крылья Советов 34 14 7 13 32:30 +2 49
8. Зенит 34 13 10 11 28:29 -1 49
9. Балтика 34 11 16 7 38:33 +5 49
10. Алания 34 14 4 16 52:42 +10 46
11. Торпедо М 34 13 6 15 50:46 +4 45
12. ЦСКА 34 11 9 14 31:42 -11 42
13. Ростов 34 9 14 11 34:38 -4 41
14. Жемчужина 34 11 7 16 38:51 -13 40
15. Тюмень 34 9 7 18 28:46 -18 34
16. Факел 34 7 5 22 25:49 -24 26
17. Локомотив НН 34 6 5 23 26:60 -34 23
18. КАМАЗ 34 8 3 23 38:75 -37 21
* - КАМАЗ: снято 6
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