Определились все участники общего этапа Лиги Европы

«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta

Определились все участники общего этапа Лиги Европы

«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta

Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты

Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»

Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»

«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору