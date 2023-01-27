Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»

«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)

Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты

Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»