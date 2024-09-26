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Славия
Виктория
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
30 августа, 01:32
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Айнтрахт» – «Виктория»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:59
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Виктория» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 18:50
0
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Последние матчи
Все
Славия
Виктория
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Лига чемпионов, 4 раунд
Славия
2 : 1
28.08.2024
Лилль
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
17.09.2024
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
Лига Европы, 4 раунд
Хартс
0 : 1
29.08.2024
Виктория

Славия - Виктория: обзор матча 21 сентября 2024

Славия
21.09.2024, суббота, 20:00
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
3 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Виктория
10' Я. Боржил
45' Т. Хоры (П)
45+5' Л. Провод
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Славия - Виктория
Матч завершен
87'
Желтая карточка
Вацлав Емелка
Замена
Матей Юрасек ️️️️➡️️ Давид Дудера
84'
81'
Желтая карточка
Каду
81'
Замена
Jiri Panos ️️️️➡️️ Павел Шулц
Замена
Конрад Валлем ️️️️➡️️ Томаш Хоры
74'
Замена
Simion Michez ️️️️➡️️ Лукаш Провод
74'
67'
Замена
Даниэль Васулин ️️️️➡️️ Эрик Йирка
67'
Замена
Каду ️️️️➡️️ Ян Копиц
67'
Замена
Tom Sloncik ️️️️➡️️ Лукас Черв
Замена
Ондржей Лингр ️️️️➡️️ Моймир Хытил
66'
46'
Замена
Мартин Йедличка ️️️️➡️️ Марьян Тврдон
Замена
Петр Шевчик ️️️️➡️️ Оскар Дорли
46'
ГОЛ! 3:0! Лукаш Провод
45' +5
Желтая карточка
Давид Дудера
45'
ГОЛ с пенальти! 2:0! Томаш Хоры
45'
Замена
Давид Зима ️️️️➡️️ Иго Огбу
24'
Желтая карточка
Иго Огбу
19'
ГОЛ! 1:0! Ян Боржил
10'
8'
Желтая карточка
Светозар Маркович
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
31
Antonin Kinsky
ВР
18
Ян Боржил
(К) ЛЗ
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
10
Христос Зафейрис
ЦП
17
Лукаш Провод
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
3
Светозар Маркович
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
23
Лукаш Калвах
(К) ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
31
Павел Шулц
АП
33
Эрик Йирка
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Славия
24
Алеш Мандоус
ВР
33
Ондржей Змозла
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
28
Филип Пребсл
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
20
Alexandr Buzek
ЦП
14
Simion Michez
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
35
Матей Юрасек
ЦФ
Виктория
16
Мартин Йедличка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
5
Ян Палушка
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
29
Tom Sloncik
ЦП
12
Alexandr Sojka
ЦП
32
Матей Валента
АП
18
Джон Москера
ЛВ
22
Каду
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
51
Даниэль Васулин
ЦФ
3-2-2-1-2
31
3
Голеш
18
Боржил
5
Огбу
12
Диуф
21
Дудера
19
Дорли
10
Зафейрис
17
Провод
13
Хытил
25
Хоры
4-3-2-1
13
Тврдон
3
Маркович
40
Дуэ
21
Емелка
24
Гавел
6
Черв
23
Калвах
10
Копиц
33
Йирка
31
Шулц
80
Аду
5
Огбу
4
Зима
4
Зима
5
Огбу
17
Провод
14
14
17
Провод
13
Хытил
32
Лингр
32
Лингр
13
Хытил
19
Дорли
23
Шевчик
23
Шевчик
19
Дорли
25
Хоры
6
Валлем
6
Валлем
25
Хоры
21
Дудера
35
Юрасек
35
Юрасек
21
Дудера
13
Тврдон
16
Йедличка
16
Йедличка
13
Тврдон
31
Шулц
20
20
31
Шулц
6
Черв
29
29
6
Черв
10
Копиц
22
Каду
22
Каду
10
Копиц
33
Йирка
51
Васулин
51
Васулин
33
Йирка
Остались в запасе
Славия
Виктория
24
Алеш Мандоус
ВР
33
Ондржей Змозла
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
28
Филип Пребсл
ЦЗ
20
Alexandr Buzek
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
5
Ян Палушка
ЦЗ
12
Alexandr Sojka
ЦП
32
Матей Валента
АП
18
Джон Москера
ЛВ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
24
Алеш Мандоус
ВР
33
Ондржей Змозла
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
28
Филип Пребсл
ЦЗ
20
Alexandr Buzek
ЦП
Остались в запасе
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
5
Ян Палушка
ЦЗ
12
Alexandr Sojka
ЦП
32
Матей Валента
АП
18
Джон Москера
ЛВ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Славия - Виктория
2
3
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
14
4
Нарушения
13
16
Количество передач
407
304
Сейвы
3
7
Точность передач %
77
69
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Dalibor Cerny, Czechia
Стадион:
Fortuna Arena, Prague
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
Пардубице
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