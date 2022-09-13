Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
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Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
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В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира