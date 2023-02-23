Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты