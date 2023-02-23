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ЧФР Клуж
ФКСБ
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
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ЧФР Клуж
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ЧФР Клуж
1 : 3
28.09.2024
УТА Арад
Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
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Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
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УТА Арад
Румыния. Лига I, 10 тур
Херманнштадт
0 : 0
21.09.2024
ЧФР Клуж
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ЧФР Клуж
2 : 2
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ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
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УТА Арад

ЧФР Клуж - ФКСБ: обзор матча 15 сентября 2024

ЧФР Клуж
15.09.2024, воскресенье, 21:00
Румыния. Лига I, 9 тур
2 : 2
Матч завершен
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ФКСБ
36' Л. Мунтяну
50' Л. Мунтяну
59' А. Балутэ
87' Д. Дава
Матч
Протокол
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Комментарии
Протокол ЧФР Клуж - ФКСБ
Матч завершен
Желтая карточка
Виргилиу Постолачи
90' +4
Желтая карточка
Robert Filip
90' +3
Замена
Peter Godly Michael ️️️️➡️️ Мохаммед Камара
89'
Замена
Меритон Кореница ️️️️➡️️ Чиприан Деяк
89'
87'
ГОЛ! 2:2! Джойским Дава
Замена
Виргилиу Постолачи ️️️️➡️️ Алин Фика
75'
Замена
Robert Filip ️️️️➡️️ Луис Мунтяну
75'
75'
Замена
Ристо Радунович ️️️️➡️️ I. Pantiru
Замена
Andrei Artean ️️️️➡️️ Адриан Паун-Александру
64'
59'
ГОЛ! 2:1! Александру Балутэ
ГОЛ! 2:0! Луис Мунтяну
Пас отдал Simão Rocha
50'
46'
Замена
Октавиан Попеску ️️️️➡️️ Александру Пантя
46'
Замена
Валентин Крецу ️️️️➡️️ Baba Alhassan
46'
Замена
Александру Балутэ ️️️️➡️️ Давид Микулеску
46'
Замена
Даниэль Попа ️️️️➡️️ W. Baeten
ГОЛ! 1:0! Луис Мунтяну
Пас отдал Simão Rocha
36'
34'
Желтая карточка
Александру Пантя
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
21
Михай Попа
ВР
42
Matija Boben
ЦЗ
13
Simão Rocha
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
82
Алин Фика
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Чиприан Деяк
(К) ЦП
19
Василе Могос
ПП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
7
Мохаммед Камара
ПВ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
17
Mihai Popescu
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
8
Адриан Сут
ОП
27
Дариус Олару
(К) ЦП
24
W. Baeten
ЦП
42
Baba Alhassan
ЦП
7
Флорин Тэнасе
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
45
Камора
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
8
Robert Filip
ЦП
26
Andrei Artean
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
44
Anton Krešić
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
33
Ристо Радунович
ЦЗ
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
25
Александру Балутэ
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
29
Александру Муси
АП
15
Мариуш Стефанеску
ЛВ
10
Октавиан Попеску
ЛВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
19
Даниэль Попа
ЦФ
3-4-2-1
21
Попа
42
13
4
82
Фика
88
Джокович
10
Деяк
19
Могос
11
Паун-Александру
7
Камара
9
Мунтяну
3-1-3-2-1
32
Тарновану
28
Пантя
17
5
Дава
8
Сут
27
Олару
24
42
11
Микулеску
7
Тэнасе
3
9
Мунтяну
8
8
9
Мунтяну
11
Паун-Александру
26
26
11
Паун-Александру
10
Деяк
17
Кореница
17
Кореница
10
Деяк
82
Фика
93
Постолачи
93
Постолачи
82
Фика
7
Камара
99
99
7
Камара
3
33
Радунович
33
Радунович
3
11
Микулеску
25
Балутэ
25
Балутэ
11
Микулеску
42
2
Крецу
2
Крецу
42
28
Пантя
10
Попеску
10
Попеску
28
Пантя
24
19
Попа
19
Попа
24
Остались в запасе
ЧФР Клуж
ФКСБ
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
45
Камора
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
44
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
99
Андрей Влад
ВР
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
29
Александру Муси
АП
15
Мариуш Стефанеску
ЛВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
45
Камора
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
70
Tudor Lucaci
ЦП
44
Anton Krešić
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
29
Александру Муси
АП
15
Мариуш Стефанеску
ЛВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча ЧФР Клуж - ФКСБ
2
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
19
17
Офсайды
1
1
Количество передач
306
488
Сейвы
2
3
Точность передач %
68
79
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
1
8
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Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу (Фэгэраш)
Стадион:
Константин Рэдулеску
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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