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Херманнштадт
ФКСБ
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
ФКСБ – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
ФКСБ – РФШ: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:05
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Локомотив» отказался покупать полузащитника сборной Румынии: известна причина
16 августа, 16:56
3
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
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Херманнштадт
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Петролул
4 : 1
27.09.2024
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Лига Европы, 1 тур
ФКСБ
4 : 1
26.09.2024
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Румыния. Лига I, 10 тур
ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 10 тур
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21.09.2024
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0 : 0
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Петролул
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27.09.2024
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Румыния. Лига I, 10 тур
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0 : 0
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26.09.2024
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ФКСБ
1 : 1
21.09.2024
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0 : 0
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2 : 2
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ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
ФКСБ
2 : 0
01.09.2024
УТА Арад

Херманнштадт - ФКСБ: обзор матча 25 августа 2024

Херманнштадт
25.08.2024, воскресенье, 22:00
Румыния. Лига I, 7 тур
2 : 0
Матч завершен
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ФКСБ
56' А. Мургиа
90+6' R. Deaconu
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Херманнштадт - ФКСБ
Матч завершен
ГОЛ! 2:0! Ronaldo Deaconu
90' +6
Замена
Florin Bejan ️️️️➡️️ Ианис Стоица
86'
83'
Желтая карточка
Джойским Дава
Замена
Ronaldo Deaconu ️️️️➡️️ Silviu Balaure
80'
74'
Замена
Давид Микулеску ️️️️➡️️ Даниэль Попа
74'
Замена
Baba Alhassan ️️️️➡️️ Флорин Тэнасе
Замена
Dragoș Iancu ️️️️➡️️ Ionuț Biceanu
66'
Замена
Cristian Neguț ️️️️➡️️ A. Chitu
66'
59'
Замена
Валентин Крецу ️️️️➡️️ Александру Пантя
ГОЛ! 1:0! Алессандро Мургиа
Пас отдал Ианис Стоица
56'
46'
Замена
Октавиан Попеску ️️️️➡️️ Мариуш Стефанеску
46'
Замена
Влад Кирикеш ️️️️➡️️ Siyabonga Ngezana
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
8
Алессандро Мургиа
ВР
25
Cătălin Căbuz
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
15
Tiago Gonçalves
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
(К) ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
24
Antoni Ivanov
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
9
A. Chitu
ЦФ
7
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Siyabonga Ngezana
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
28
Александру Пантя
ПЗ
18
Малком Эджума
ОП
16
Михай Ликсандру
ОП
25
Александру Балутэ
ЦП
7
Флорин Тэнасе
(К) АП
15
Мариуш Стефанеску
ЛВ
19
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
77
Ronaldo Deaconu
ЦП
6
Kalifa Kujabi
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
20
Ianis Gindila
ЦП
45
Robert Popescu
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
ФКСБ
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
42
Baba Alhassan
ЦП
23
Andrei Pandele
ЦП
10
Октавиан Попеску
ЛВ
11
Давид Микулеску
ПВ
1
Mihai Udrea
ЦФ
3-3-3
8
Мургиа
51
15
4
96
24
29
7
Стоица
9
27
3-2-1-2-2
32
Тарновану
28
Пантя
5
Дава
30
18
Эджума
16
Ликсандру
25
Балутэ
7
Тэнасе
15
Стефанеску
3
19
Попа
7
Стоица
5
5
7
Стоица
96
77
77
96
29
17
17
29
9
10
10
9
30
21
Кирикеш
21
Кирикеш
30
28
Пантя
2
Крецу
2
Крецу
28
Пантя
7
Тэнасе
42
42
7
Тэнасе
15
Стефанеску
10
Попеску
10
Попеску
15
Стефанеску
19
Попа
11
Микулеску
11
Микулеску
19
Попа
Остались в запасе
Херманнштадт
ФКСБ
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Kalifa Kujabi
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
20
Ianis Gindila
ЦП
45
Robert Popescu
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
1
Mihai Udrea
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Kalifa Kujabi
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
20
Ianis Gindila
ЦП
45
Robert Popescu
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Влад
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
23
Andrei Pandele
ЦП
1
Mihai Udrea
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Херманнштадт - ФКСБ
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
33
67
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
10
Офсайды
2
3
Количество передач
284
591
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Viorel Nicusor Flueran, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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