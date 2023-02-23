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ЧФР Клуж
Ботошани
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
13 сентября 2022, 15:24
0
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
13 сентября 2022, 13:46
0
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
14 октября 2020, 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
18 января 2018, 18:51
2
Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА
24 июня 2017, 17:38
3
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0 : 0
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ФКСБ
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01.09.2024
ЧФР Клуж
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Пафос
3 : 0
29.08.2024
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2 : 2
27.09.2024
Ботошани
Румыния. Лига I, 10 тур
Ботошани
3 : 3
20.09.2024
Глория Бузэу
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Ботошани
0 : 0
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3 : 0
13.09.2024
Ботошани
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Ботошани
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01.09.2024
Петролул

ЧФР Клуж - Ботошани: обзор матча 25 августа 2024

ЧФР Клуж
25.08.2024, воскресенье, 19:00
Румыния. Лига I, 7 тур
3 : 0
Матч завершен
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Ботошани
53' Б. Нкололо
70' Д. Джокович
86' R. Filip
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ЧФР Клуж - Ботошани
Матч завершен
86'
Желтая карточка
Патрисио Матрикарди
ГОЛ! 3:0! Robert Filip
Пас отдал Луис Мунтяну
86'
Замена
Меритон Кореница ️️️️➡️️ Мохаммед Камара
85'
Замена
Robert Filip ️️️️➡️️ Дамьян Джокович
85'
Замена
Andrei Artean ️️️️➡️️ Адриан Паун-Александру
82'
Замена
Anton Krešić ️️️️➡️️ Léo Bolgado
76'
73'
Замена
D. Gabriel ️️️️➡️️ S. Bodisteanu
73'
Замена
J. Mouaddib ️️️️➡️️ Aldaír Ferreira
ГОЛ! 2:0! Дамьян Джокович
Пас отдал Василе Могос
70'
67'
Замена
Adrian Chică-Roșă ️️️️➡️️ E. Florescu
67'
Замена
Francisco Junior ️️️️➡️️ Andrei Miron
ГОЛ! 1:0! Бени Нкололо
Пас отдал Мохаммед Камара
53'
53'
Замена
Juan Kaprof ️️️️➡️️ Lóránd Fülöp
Желтая карточка
Луис Мунтяну
37'
30'
Желтая карточка
Alejandro Díez Salomón
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
21
Михай Попа
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
23
Flavius Iacob
ЦЗ
13
Simão Rocha
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
82
Алин Фика
ЦП
11
Адриан Паун-Александру
(К) ЛВ
7
Мохаммед Камара
ПВ
96
Бени Нкололо
ПВ
9
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Ботошани
1
Luka Kukić
ВР
4
Andrei Miron
(К) ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
2
Alejandro Díez Salomón
ЦЗ
83
Aldaír Ferreira
ЦП
80
Lóránd Fülöp
ЦП
7
S. Bodisteanu
ЦФ
8
E. Florescu
ЦФ
9
Enzo López
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
45
Камора
ЦЗ
8
Robert Filip
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
26
Andrei Artean
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
19
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
44
Anton Krešić
ЦФ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
Ботошани
6
Daniel Celea
ЦЗ
33
D. Gabriel
ЦП
21
Chapi Romano
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
94
Eduard Pap
ЦФ
29
Adrian Chică-Roșă
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
3
Michael Pavlović
ЦФ
64
J. Mouaddib
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
10
Juan Kaprof
ЦФ
4-2-3-1
21
Попа
3
Абид
13
4
23
88
Джокович
82
Фика
11
Паун-Александру
7
Камара
96
Нкололо
9
Мунтяну
3-2-5
1
4
5
Матрикарди
2
83
80
7
30
32
9
8
88
Джокович
8
8
88
Джокович
11
Паун-Александру
26
26
11
Паун-Александру
7
Камара
17
Кореница
17
Кореница
7
Камара
4
44
44
4
7
33
33
7
4
22
22
4
8
29
29
8
83
64
64
83
80
10
10
80
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Ботошани
89
Отто Хиндрих
ВР
45
Камора
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
19
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
6
Daniel Celea
ЦЗ
21
Chapi Romano
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
94
Eduard Pap
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
3
Michael Pavlović
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
45
Камора
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
19
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
Остались в запасе
6
Daniel Celea
ЦЗ
21
Chapi Romano
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
94
Eduard Pap
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
3
Michael Pavlović
ЦФ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Михай Чобану
Статистика матча ЧФР Клуж - Ботошани
1
2
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
6
16
Офсайды
2
0
Количество передач
382
346
Сейвы
0
8
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Robert Constantin Avram, Romania
Стадион:
Константин Рэдулеску
Румыния. Лига I
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Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 11 тур
Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
Университатя Клуж
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ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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