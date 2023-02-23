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ЧФР Клуж
Университатя
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
23 февраля 2023, 22:53
0
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
17 февраля 2023, 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября 2022, 16:31
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
25 августа 2022, 22:50
1
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
27 августа 2019, 18:43
2
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
1 августа 2019, 22:47
0
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
22 июня 2019, 21:54
3
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
22 июня 2019, 19:49
1
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Румыния. Лига I, 6 тур
Университатя
5 : 1
16.08.2024
Глория Бузэу

ЧФР Клуж - Университатя: обзор матча 28 июля 2024

ЧФР Клуж
28.07.2024, воскресенье, 22:00
Румыния. Лига I, 3 тур
0 : 2
Матч завершен
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Университатя
52' E. Koljić
90+5' А. Митрица
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ЧФР Клуж - Университатя
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Александру Митрица
90' +5
ГОЛ! 0:2! Александру Митрица
Пас отдал Carlos Mora
Замена
Карло Мухар ️️️️➡️️ Арлинд Айети
89'
80'
Замена
Carlos Mora ️️️️➡️️ Elvir Koljić
73'
Замена
Stefan Bana ️️️️➡️️ Ștefan Baiaram
73'
Замена
Андрей Иван ️️️️➡️️ Луис Парадела
72'
Желтая карточка
Луис Парадела
Желтая карточка
Арлинд Айети
67'
Замена
Меритон Кореница ️️️️➡️️ Адриан Паун-Александру
62'
Замена
Виргилиу Постолачи ️️️️➡️️ Peter Godly Michael
61'
57'
Желтая карточка
Александру Крету
56'
Замена
Александру Крету ️️️️➡️️ Анзор Меквабишвили
56'
Замена
Александру Митрица ️️️️➡️️ Lyes Houri
52'
ГОЛ! 0:1! Elvir Koljić
Пас отдал Анзор Меквабишвили
47'
Желтая карточка
Ștefan Vlădoiu
Замена
Кадер Кейта ️️️️➡️️ Алин Фика
46'
Вторая желтая
Мохаммед Камара
45'
Желтая карточка
Anton Krešić
34'
Желтая карточка
Мохаммед Камара
29'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
11
Адриан Паун-Александру
(К) ЛВ
90
Рэзван Сава
ВР
2
Арменд Тачи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
82
Алин Фика
ЦП
26
Andrei Artean
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
44
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
(К) ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
25
Грего Сьерра
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
10
Ștefan Baiaram
ЦП
8
Takuto Oshima
ЦП
14
Lyes Houri
ЦФ
2
Ștefan Vlădoiu
ЦФ
19
Elvir Koljić
ЦФ
7
Луис Парадела
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
42
Matija Boben
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
19
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Университатя
33
Silviu Lung Jr.
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
6
Александру Крету
ЦП
31
Stefan Bana
ЦП
23
Mihai Căpățînă
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
17
Carlos Mora
ЦФ
2-2-2-2
90
Сава
2
Тачи
15
Айети
82
Фика
26
11
Паун-Александру
7
Камара
44
99
3-1-2-4
21
25
Сьерра
3
Мальдонадо
12
Ндонг
5
Меквабишвили
10
8
7
Парадела
19
2
14
82
Фика
18
Кейта
18
Кейта
82
Фика
15
Айети
73
Мухар
73
Мухар
15
Айети
11
Паун-Александру
17
Кореница
17
Кореница
11
Паун-Александру
99
93
Постолачи
93
Постолачи
99
14
28
Митрица
28
Митрица
14
5
Меквабишвили
6
Крету
6
Крету
5
Меквабишвили
10
31
31
10
7
Парадела
9
Иван
9
Иван
7
Парадела
19
17
17
19
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Университатя
89
Отто Хиндрих
ВР
42
Matija Boben
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
33
Silviu Lung Jr.
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
23
Mihai Căpățînă
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
42
Matija Boben
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Василе Могос
ПП
9
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Остались в запасе
33
Silviu Lung Jr.
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
26
Джоко Зайков
ЦЗ
23
Mihai Căpățînă
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча ЧФР Клуж - Университатя
3
1
4
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
11
Офсайды
1
1
Количество передач
305
574
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
8
8
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Информация о матче
Главный судья:
Марсель Бирсан (Бухарест)
Стадион:
Константин Рэдулеску
Румыния. Лига I
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- : -
29.09.2024
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- : -
30.09.2024
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Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
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Фарул
- : -
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Динамо
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Глория Бузэу
- : -
29.09.2024
Фарул
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
- : -
29.09.2024
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
Университатя
- : -
30.09.2024
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
- : -
04.10.2024
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Фарул
- : -
04.10.2024
Динамо
Румыния. Лига I, 12 тур
Униря Слобозия
- : -
05.10.2024
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ЧФР Клуж
- : -
05.10.2024
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