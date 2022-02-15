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Мидтьюлланд
Люнгбю
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
5 августа, 15:57
6
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
5
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
0
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
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Последние матчи
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Мидтьюлланд
Люнгбю
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
3 : 2
28.08.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 2
16.08.2024
Мидтьюлланд

Мидтьюлланд - Люнгбю: обзор матча 16 февраля 2025

Мидтьюлланд
16.02.2025, воскресенье, 00:00
Дания. Суперлига, 18 тур
- : -
Не начался
Люнгбю
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Мидтьюлланд - Люнгбю
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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