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ТСЦ Бачка Топола
Црвена Звезда
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
10 декабря 2023, 20:42
0
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы
8 октября 2023, 23:12
2
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
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Последние матчи
Все
ТСЦ Бачка Топола
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
Младост
Лига Европы, 4 раунд
ТСЦ Бачка Топола
1 : 5
29.08.2024
Маккаби
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички 1923
0 : 1
01.09.2024
Црвена Звезда

ТСЦ Бачка Топола - Црвена Звезда: онлайн-трансляция 01 февраля 2025

ТСЦ Бачка Топола
01.02.2025, суббота, 00:00
Сербия. Суперлига, 21 тур
- : -
Не начался
Црвена Звезда
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Црвена Звезда
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Сербия. Суперлига
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Текущие
Будущие
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
Текстилак
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