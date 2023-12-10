ТСЦ Бачка Топола

Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
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Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)