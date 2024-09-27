Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций