Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
Стало известно, где живет Александр Кержаков
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы