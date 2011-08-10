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Партизан
Войводина
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
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0 : 3
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ОФК
3 : 2
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Войводина
2 : 0
14.09.2024
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0 : 4
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Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
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Партизан
0 : 0
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Гент
1 : 0
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Партизан
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Спартак
0 : 0
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Войводина
3 : 3
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Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
1 : 2
25.08.2024
Напредак

Партизан - Войводина: обзор матча 01 сентября 2024

Партизан
01.09.2024, воскресенье, 22:05
Сербия. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Матч завершен
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Войводина
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Партизан - Войводина
Матч завершен
Замена
Александар Шчекич ️️️️➡️️ Гаяс Жахид
88'
84'
Замена
Slobodan Medojević ️️️️➡️️ Марко Полетанович
84'
Замена
Miloš Popović ️️️️➡️️ Андрия Радулович
74'
Замена
Юсуф Бамиделе ️️️️➡️️ Вукан Савичевич
64'
Желтая карточка
Mihai Butean
Замена
Ксандер Северина ️️️️➡️️ Альдо Калулу
46'
Замена
Неманья Трифунович ️️️️➡️️ Зубайру Ибрахим
46'
1'
Желтая карточка
Сеид Корац
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
(К) ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
24
Vukašin Đurđević
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
33
Кервин Арриага
ОП
29
Гаяс Жахид
ЦП
26
Александар Филипович
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
14
Stefan Kovač
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
9
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Войводина
12
Драган Росич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
6
Сеид Корац
ЦЗ
16
Mihai Butean
ЦЗ
39
Marko Veličković
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
26
Вукан Савичевич
ЦП
18
Негош Петрович
(К) ЦП
49
Андрия Радулович
ЦФ
14
Caleb Sery
ЦФ
23
Lucas Barros
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Натан де Медина
ПЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
43
Неманья Трифунович
ЛВ
7
Ксандер Северина
ПВ
20
Joao Grimaldo
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Войводина
1
Matija Gočmanac
ВР
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
30
Stefan Bukinac
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
35
Miloš Popović
ЦП
7
Юсуф Бамиделе
ЛВ
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
31
Lazar Peranović
ЦФ
34
Slobodan Medojević
ЦФ
32
Srđan Borovina
ЦФ
33
Vuk Boskan
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Йованович
4
Юрчевич
18
Муякич
24
33
Арриага
29
Жахид
26
Филипович
39
Ибрахим
9
Йованович
15
Калулу
14
3-4-3
12
Росич
5
Црномаркович
6
Корац
16
4
Полетанович
26
Савичевич
18
Петрович
39
23
14
49
Радулович
29
Жахид
19
Шчекич
19
Шчекич
29
Жахид
39
Ибрахим
43
Трифунович
43
Трифунович
39
Ибрахим
15
Калулу
7
Северина
7
Северина
15
Калулу
49
Радулович
35
35
49
Радулович
26
Савичевич
7
Бамиделе
7
Бамиделе
26
Савичевич
4
Полетанович
34
34
4
Полетанович
Остались в запасе
Партизан
Войводина
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Натан де Медина
ПЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
20
Joao Grimaldo
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
1
Matija Gočmanac
ВР
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
30
Stefan Bukinac
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
31
Lazar Peranović
ЦФ
32
Srđan Borovina
ЦФ
33
Vuk Boskan
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Натан де Медина
ПЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
20
Joao Grimaldo
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Остались в запасе
1
Matija Gočmanac
ВР
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
30
Stefan Bukinac
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
31
Lazar Peranović
ЦФ
32
Srđan Borovina
ЦФ
33
Vuk Boskan
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча Партизан - Войводина
2
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
7
Офсайды
0
2
Количество передач
376
489
Сейвы
9
5
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
12
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