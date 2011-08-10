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Войводина
Напредак
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
5
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
5
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Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
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Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
1 : 2
25.08.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
1 : 2
25.08.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 5 тур
Напредак
2 : 0
17.08.2024
Спартак

Войводина - Напредак: обзор матча 25 августа 2024

Войводина
25.08.2024, воскресенье, 20:30
Сербия. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Матч завершен
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Напредак
61' C. Sery
59' М. Петкович
90+6' M. Šarić
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Войводина - Напредак
Матч завершен
90' +8
Красная карточка
Marko Šarić
90' +6
ГОЛ! 1:2! Marko Šarić
Пас отдал Стефан Букорац
85'
Замена
Marko Šarić ️️️️➡️️ Dušan Stoiljković
Желтая карточка
Юсуф Бамиделе
81'
Замена
Вукан Савичевич ️️️️➡️️ Марко Полетанович
78'
77'
Замена
M. Obradovic ️️️️➡️️ Михайло Петкович
Замена
Uroš Nikolić ️️️️➡️️ Lucas Barros
66'
ГОЛ! 1:1! Caleb Sery
Пас отдал Марко Полетанович
61'
59'
ГОЛ! 0:1! Михайло Петкович
Пас отдал Nikola Karaklajić
36'
Замена
Dragan Čubra ️️️️➡️️ Nebojša Bastajić
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
12
Драган Росич
ВР
29
Sichenje Collins
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
18
Негош Петрович
(К) ЦП
7
Юсуф Бамиделе
ЛВ
26
Михайло Иванович
ЦФ
14
Caleb Sery
ЦФ
23
Lucas Barros
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Напредак
19
Miloje Preković
ВР
23
Nikola Milicic
ЦЗ
24
Урош Игньятович
ПЗ
5
Стефан Букорац
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
77
Miloš Tošeski
ЦП
7
Nikola Vukajlović
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
55
Михайло Петкович
ЛВ
12
Nebojša Bastajić
(К) ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Войводина
1
Matija Gočmanac
ВР
6
Сеид Корац
ЦЗ
16
Mihai Butean
ЦЗ
30
Stefan Bukinac
ЦЗ
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
26
Вукан Савичевич
ЦП
35
Miloš Popović
ЦП
10
Uroš Nikolić
ЦП
39
Marko Veličković
ЦП
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
34
Slobodan Medojević
ЦФ
Напредак
45
Jovan Marinković
ЦЗ
27
Dragan Čubra
ЦЗ
15
Иван Остойич
ЦЗ
10
Saša Marjanović
ЦП
84
Jed Meerholz
ЦП
91
M. Obradovic
ЦФ
17
Miloš Milivojević
ЦФ
2
Mateja Bubanj
ЦФ
88
Marko Šarić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
8
F. Jovic
ЦФ
3-2-1-4
12
Росич
29
5
Црномаркович
22
Николич
4
Полетанович
18
Петрович
7
Бамиделе
26
Иванович
49
Радулович
23
14
2-5-1-2
19
24
Игньятович
23
5
Букорац
77
7
33
4
55
Петкович
9
12
4
Полетанович
26
Савичевич
26
Савичевич
4
Полетанович
23
10
10
23
12
27
27
12
55
Петкович
91
91
55
Петкович
33
88
88
33
Остались в запасе
Войводина
Напредак
1
Matija Gočmanac
ВР
6
Сеид Корац
ЦЗ
16
Mihai Butean
ЦЗ
30
Stefan Bukinac
ЦЗ
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
35
Miloš Popović
ЦП
39
Marko Veličković
ЦП
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
34
Slobodan Medojević
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
45
Jovan Marinković
ЦЗ
15
Иван Остойич
ЦЗ
10
Saša Marjanović
ЦП
84
Jed Meerholz
ЦП
17
Miloš Milivojević
ЦФ
2
Mateja Bubanj
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
8
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Остались в запасе
1
Matija Gočmanac
ВР
6
Сеид Корац
ЦЗ
16
Mihai Butean
ЦЗ
30
Stefan Bukinac
ЦЗ
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
35
Miloš Popović
ЦП
39
Marko Veličković
ЦП
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
34
Slobodan Medojević
ЦФ
Остались в запасе
45
Jovan Marinković
ЦЗ
15
Иван Остойич
ЦЗ
10
Saša Marjanović
ЦП
84
Jed Meerholz
ЦП
17
Miloš Milivojević
ЦФ
2
Mateja Bubanj
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
8
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча Войводина - Напредак
1
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
5
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
560
266
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
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Сербия. Суперлига
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- : -
29.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
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- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
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- : -
05.10.2024
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Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
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