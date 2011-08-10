«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»