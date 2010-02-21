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Напредак
Спартак
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
27 июня, 10:42
0
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
26 июня, 15:03
1
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Стало известно, где живет Александр Кержаков
21 февраля, 20:20
10
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
27 июня, 10:42
0
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
26 июня, 15:03
1
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Стало известно, где живет Александр Кержаков
21 февраля, 20:20
10
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Последние матчи
Все
Напредак
Спартак
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
1 : 2
25.08.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 5 тур
Напредак
2 : 0
17.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
2 : 0
31.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Спартак
0 : 0
25.08.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 5 тур
Напредак
2 : 0
17.08.2024
Спартак

Напредак - Спартак: обзор матча 17 августа 2024

Напредак
17.08.2024, суббота, 20:30
Сербия. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Матч завершен
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Спартак
35' F. Krstic
86' D. Stoiljković
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Напредак - Спартак
Матч завершен
Замена
M. Obradovic ️️️️➡️️ Nebojša Bastajić
90'
ГОЛ! 2:0! Dušan Stoiljković
86'
84'
Замена
Veljko Jocić ️️️️➡️️ Andrej Todoroski
75'
Желтая карточка
Kwaku Bonsu Osei
73'
Замена
Collins Atule ️️️️➡️️ Miloš Mijić
73'
Замена
Лука Биелович ️️️️➡️️ Vojo Ubiparip
Замена
Dušan Stoiljković ️️️️➡️️ Miloš Milivojević
54'
Желтая карточка
Стефан Букорац
48'
Желтая карточка
Nikola Vukajlović
45' +2
ГОЛ! 1:0! Filip Krstic
35'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Напредак
23
Nikola Milicic
ЦЗ
24
Урош Игньятович
ПЗ
77
Miloš Tošeski
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
5
Стефан Букорац
ЦП
7
Nikola Vukajlović
ЦП
55
Михайло Петкович
ЛВ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
17
Miloš Milivojević
ЦФ
88
Marko Šarić
ЦФ
12
Nebojša Bastajić
(К) ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Спартак
1
Aleksandar Vulić
ВР
4
Mihajlo Bogicevic
ЦЗ
44
Марко Мияйлович
ЦЗ
15
Nemanja Ćalasan
(К) ЦЗ
3
Vladimir Vitorović
ЦЗ
70
Stefan Tomović
ЦП
20
Miloš Mijić
ЦП
11
Andrej Todoroski
ЦП
22
Jovan Lukić
ЦФ
14
Vojo Ubiparip
ЦФ
21
Ilija Babić
ЦФ
Напредак
19
Miloje Preković
ВР
1
Vladimir Savić
ВР
45
Jovan Marinković
ЦЗ
15
Иван Остойич
ЦЗ
27
Dragan Čubra
ЦЗ
10
Saša Marjanović
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
2
Mateja Bubanj
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
Спартак
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
30
Luka Peić
ЦЗ
16
Danijel Kolarić
ЦП
6
Francis Ebuka Nwokeabia
ЦП
7
Veljko Jocić
ЦП
10
Лука Биелович
ПВ
17
Kwaku Bonsu Osei
ЦФ
19
Collins Atule
ЦФ
18
David Dunđerski
ЦФ
2-4-1-4
23
24
Игньятович
77
5
Букорац
7
4
55
Петкович
9
12
88
17
4-3-3
1
44
Мияйлович
15
3
4
70
20
11
21
14
22
17
33
33
17
12
91
91
12
11
7
7
11
14
10
Биелович
10
Биелович
14
20
19
19
20
Остались в запасе
Напредак
Спартак
19
Miloje Preković
ВР
1
Vladimir Savić
ВР
45
Jovan Marinković
ЦЗ
15
Иван Остойич
ЦЗ
27
Dragan Čubra
ЦЗ
10
Saša Marjanović
ЦП
2
Mateja Bubanj
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
30
Luka Peić
ЦЗ
16
Danijel Kolarić
ЦП
6
Francis Ebuka Nwokeabia
ЦП
17
Kwaku Bonsu Osei
ЦФ
18
David Dunđerski
ЦФ
Остались в запасе
19
Miloje Preković
ВР
1
Vladimir Savić
ВР
45
Jovan Marinković
ЦЗ
15
Иван Остойич
ЦЗ
27
Dragan Čubra
ЦЗ
10
Saša Marjanović
ЦП
2
Mateja Bubanj
ЦФ
Остались в запасе
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
30
Luka Peić
ЦЗ
16
Danijel Kolarić
ЦП
6
Francis Ebuka Nwokeabia
ЦП
17
Kwaku Bonsu Osei
ЦФ
18
David Dunđerski
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча Напредак - Спартак
2
1
Всего ударов по воротам
3
18
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
20
15
Офсайды
0
3
Количество передач
299
420
Сейвы
5
0
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
2
10
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Сербия. Суперлига
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
Текстилак
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