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Раднички 1923
Войводина
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
5
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
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Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Нови Пазар
2 : 0
28.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.09.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
2 : 1
14.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички 1923
0 : 1
01.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
1 : 2
25.08.2024
Напредак

Раднички 1923 - Войводина: обзор матча 19 августа 2024

Раднички 1923
19.08.2024, понедельник, 20:00
Сербия. Суперлига, 5 тур
2 : 2
Матч завершен
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Войводина
40' Д. Ортис
84' M. Vidosavljević (П)
4' Ю. Бамиделе
23' Ю. Бамиделе
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Раднички 1923 - Войводина
Матч завершен
86'
Замена
Марко Полетанович ️️️️➡️️ Uroš Nikolić
ГОЛ с пенальти! 2:2! Milutin Vidosavljević
84'
Замена
Evandro ️️️️➡️️ Дилан Ортис
76'
59'
Желтая карточка
Джордже Црномаркович
ГОЛ! 1:2! Дилан Ортис
Пас отдал Milutin Vidosavljević
40'
23'
ГОЛ! 0:2! Юсуф Бамиделе
Пас отдал Caleb Sery
4'
ГОЛ! 0:1! Юсуф Бамиделе
Пас отдал Uroš Nikolić
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички 1923
1
Марко Милошевич
ВР
7
Matija Gluščević
ЦЗ
50
Tomislav Dadić
ЦЗ
14
Slobodan Simović
(К) ЦЗ
5
Бесим Сербечич
ЦЗ
8
Мехмед Чосич
ПЗ
27
M. Ristic
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
55
Milutin Vidosavljević
ЦФ
30
Милан Алексич
ЦФ
9
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Деян Йоксимович
Войводина
12
Драган Росич
ВР
29
Sichenje Collins
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
16
Mihai Butean
ЦЗ
39
Marko Veličković
ЦП
10
Uroš Nikolić
ЦП
18
Негош Петрович
(К) ЦП
7
Юсуф Бамиделе
ЛВ
14
Caleb Sery
ЦФ
23
Lucas Barros
ЦФ
26
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Раднички 1923
81
Luka Lijeskić
ВР
99
Louay Ben Hassine
ЦЗ
23
Bojan Adžić
ЦЗ
3
Vukašin Bulatović
ЦЗ
33
Vanja Tomić
ЦП
30
Luka Milojević
ЦП
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
11
Evandro
ЦФ
22
Miloš Rošević
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
6
Сеид Корац
ЦЗ
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
30
Stefan Bukinac
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
35
Miloš Popović
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
26
Вукан Савичевич
ЦП
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
34
Slobodan Medojević
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
3-2-2-3
1
Милошевич
50
14
5
Сербечич
7
8
Чосич
27
10
9
Ортис
30
Алексич
55
3-3-1-3
12
Росич
29
5
Црномаркович
16
39
10
18
Петрович
7
Бамиделе
26
Иванович
23
14
9
Ортис
11
11
9
Ортис
10
4
Полетанович
4
Полетанович
10
Остались в запасе
Раднички 1923
Войводина
81
Luka Lijeskić
ВР
99
Louay Ben Hassine
ЦЗ
23
Bojan Adžić
ЦЗ
3
Vukašin Bulatović
ЦЗ
33
Vanja Tomić
ЦП
30
Luka Milojević
ЦП
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
22
Miloš Rošević
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Главный тренер
Деян Йоксимович
25
Лазар Царевич
ВР
6
Сеид Корац
ЦЗ
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
30
Stefan Bukinac
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
35
Miloš Popović
ЦП
26
Вукан Савичевич
ЦП
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
34
Slobodan Medojević
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
81
Luka Lijeskić
ВР
99
Louay Ben Hassine
ЦЗ
23
Bojan Adžić
ЦЗ
3
Vukašin Bulatović
ЦЗ
33
Vanja Tomić
ЦП
30
Luka Milojević
ЦП
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
22
Miloš Rošević
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Остались в запасе
25
Лазар Царевич
ВР
6
Сеид Корац
ЦЗ
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
30
Stefan Bukinac
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
35
Miloš Popović
ЦП
26
Вукан Савичевич
ЦП
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
34
Slobodan Medojević
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
Главный тренер
Деян Йоксимович
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча Раднички 1923 - Войводина
1
Всего ударов по воротам
24
12
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
11
Офсайды
1
0
Количество передач
442
273
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
9
Удары из-за пределов штрафной
7
3
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Войводина
- : -
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