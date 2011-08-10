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Войводина
ТСЦ Бачка Топола
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
5
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
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3 мая, 10:03
1
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28.09.2024
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ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
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Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
1 : 2
25.08.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
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Лига Европы, 4 раунд
ТСЦ Бачка Топола
1 : 5
29.08.2024
Маккаби

Войводина - ТСЦ Бачка Топола: обзор матча 11 августа 2024

Войводина
11.08.2024, воскресенье, 21:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
1 : 3
Матч завершен
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ТСЦ Бачка Топола
57' М. Иванович
36' А. Чиркович
45' А. Пейич
90+6' Б. Шош
Матч
Протокол
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Комментарии
Протокол Войводина - ТСЦ Бачка Топола
Матч завершен
90' +6
ГОЛ! 1:3! Бенче Шош
Пас отдал Ифет Дьяковац
90' +2
Желтая карточка
Йован Влалукин
90' +2
Желтая карточка
Неманья Петрович
90'
Замена
Иван Милосавлевич ️️️️➡️️ Александар Чиркович
88'
Желтая карточка
Лука Цапан
85'
Желтая карточка
Ифет Дьяковац
Замена
Вукан Савичевич ️️️️➡️️ Slobodan Medojević
78'
75'
Замена
Vieljeux Prestige Mboungou ️️️️➡️️ Михайло Баньяц
75'
Замена
Йован Влалукин ️️️️➡️️ Stefan Jovanović
74'
Замена
Милош Вулич ️️️️➡️️ Петар Станич
71'
Желтая карточка
Stefan Jovanović
Желтая карточка
Сеид Корац
69'
ГОЛ! 1:2! Михайло Иванович
Пас отдал Caleb Sery
57'
45'
ГОЛ! 0:2! Алекса Пейич
Пас отдал Михайло Баньяц
36'
ГОЛ! 0:1! Александар Чиркович
Пас отдал Михайло Баньяц
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
6
Сеид Корац
ЦЗ
16
Mihai Butean
ЦЗ
29
Sichenje Collins
ЦЗ
18
Негош Петрович
(К) ЦП
39
Marko Veličković
ЦП
7
Юсуф Бамиделе
ЛВ
34
Slobodan Medojević
ЦФ
26
Михайло Иванович
ЦФ
14
Caleb Sery
ЦФ
23
Lucas Barros
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
ТСЦ Бачка Топола
12
Велько Илич
ВР
30
Неманья Петрович
(К) ЛЗ
25
Матея Джорджевич
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
6
Алекса Пейич
ОП
35
Ифет Дьяковац
ЦП
18
Михайло Баньяц
ЦП
14
Петар Станич
АП
27
Милош Пантович
ЛВ
10
Александар Чиркович
ЛВ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Войводина
12
Драган Росич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
26
Вукан Савичевич
ЦП
35
Miloš Popović
ЦП
10
Uroš Nikolić
ЦП
21
Igor Jeličić
ЦФ
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
27
Petar Sukacev
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
11
Иван Милосавлевич
ЦП
24
Đorđe Gordić
ЦП
29
Vieljeux Prestige Mboungou
ЦП
37
Милош Вулич
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
9
Марко Лазетич
ЦФ
5
Dušan Stevanović
ЦФ
3-2-1-4
25
Царевич
6
Корац
16
29
18
Петрович
39
7
Бамиделе
34
23
14
26
Иванович
4-1-2-3
12
Илич
25
Джорджевич
31
Цапан
22
30
Петрович
6
Пейич
35
Дьяковац
18
Баньяц
27
Пантович
14
Станич
10
Чиркович
34
26
Савичевич
26
Савичевич
34
22
77
Влалукин
77
Влалукин
22
10
Чиркович
11
Милосавлевич
11
Милосавлевич
10
Чиркович
18
Баньяц
29
29
18
Баньяц
14
Станич
37
Вулич
37
Вулич
14
Станич
Остались в запасе
Войводина
ТСЦ Бачка Топола
12
Драган Росич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
35
Miloš Popović
ЦП
10
Uroš Nikolić
ЦП
21
Igor Jeličić
ЦФ
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
27
Petar Sukacev
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
24
Đorđe Gordić
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
9
Марко Лазетич
ЦФ
5
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
35
Miloš Popović
ЦП
10
Uroš Nikolić
ЦП
21
Igor Jeličić
ЦФ
8
Stefan Djordjevic
ЦФ
27
Petar Sukacev
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
24
Đorđe Gordić
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
9
Марко Лазетич
ЦФ
5
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча Войводина - ТСЦ Бачка Топола
1
5
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
21
Офсайды
5
2
Количество передач
402
327
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
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- : -
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- : -
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ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
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- : -
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- : -
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