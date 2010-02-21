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Спартак
Раднички 1923
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
27 июня, 10:42
0
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
26 июня, 15:03
1
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Стало известно, где живет Александр Кержаков
21 февраля, 20:20
10
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
27 июня, 10:42
0
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
26 июня, 15:03
1
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
22 февраля, 16:09
0
Стало известно, где живет Александр Кержаков
21 февраля, 20:20
10
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Спартак
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0 : 4
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3 : 2
22.09.2024
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Спартак
2 : 0
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ИМТ Белград
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2 : 0
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0 : 0
25.08.2024
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Сербия. Суперлига, 5 тур
Напредак
2 : 0
17.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Нови Пазар
2 : 0
28.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.09.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
2 : 1
14.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички 1923
0 : 1
01.09.2024
Црвена Звезда

Спартак - Раднички 1923: обзор матча 10 августа 2024

Спартак
10.08.2024, суббота, 21:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
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Раднички 1923
3' A. Todoroski
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спартак - Раднички 1923
Матч завершен
Замена
Vladimir Prijović ️️️️➡️️ Jovan Lukić
90'
Замена
Francis Ebuka Nwokeabia ️️️️➡️️ Andrej Todoroski
80'
80'
Замена
Дилан Ортис ️️️️➡️️ Kilian Bevis
72'
Желтая карточка
Бесим Сербечич
Замена
Collins Atule ️️️️➡️️ Vojo Ubiparip
71'
59'
Желтая карточка
Мехмед Чосич
33'
Желтая карточка
Tomislav Dadić
Желтая карточка
Jovan Lukić
28'
ГОЛ! 1:0! Andrej Todoroski
3'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Aleksandar Vulić
ВР
15
Nemanja Ćalasan
(К) ЦЗ
3
Vladimir Vitorović
ЦЗ
4
Mihajlo Bogicevic
ЦЗ
44
Марко Мияйлович
ЦЗ
11
Andrej Todoroski
ЦП
70
Stefan Tomović
ЦП
20
Miloš Mijić
ЦП
21
Ilija Babić
ЦФ
22
Jovan Lukić
ЦФ
14
Vojo Ubiparip
ЦФ
Раднички 1923
1
Марко Милошевич
ВР
23
Bojan Adžić
ЦЗ
5
Бесим Сербечич
ЦЗ
50
Tomislav Dadić
ЦЗ
8
Мехмед Чосич
ПЗ
27
M. Ristic
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
11
Evandro
ЦФ
30
Милан Алексич
ЦФ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
77
W. Sehli
ЦФ
Главный тренер
Деян Йоксимович
Спартак
12
Marin Dulić
ВР
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
30
Luka Peić
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
6
Francis Ebuka Nwokeabia
ЦП
24
Marko Kerkez
ЦП
7
Veljko Jocić
ЦП
10
Лука Биелович
ПВ
18
David Dunđerski
ЦФ
17
Kwaku Bonsu Osei
ЦФ
19
Collins Atule
ЦФ
Раднички 1923
81
Luka Lijeskić
ВР
14
Slobodan Simović
ЦЗ
3
Vukašin Bulatović
ЦЗ
99
Louay Ben Hassine
ЦЗ
7
Matija Gluščević
ЦЗ
30
Luka Milojević
ЦП
33
Vanja Tomić
ЦП
22
Miloš Rošević
ЦФ
9
Дилан Ортис
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
4-3-3
1
15
4
44
Мияйлович
3
11
70
20
14
22
21
4-2-4
1
Милошевич
8
Чосич
5
Сербечич
50
23
27
10
77
6
30
Алексич
11
22
26
26
22
11
6
6
11
14
19
19
14
10
9
Ортис
9
Ортис
10
Остались в запасе
Спартак
Раднички 1923
12
Marin Dulić
ВР
30
Luka Peić
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
24
Marko Kerkez
ЦП
7
Veljko Jocić
ЦП
10
Лука Биелович
ПВ
18
David Dunđerski
ЦФ
17
Kwaku Bonsu Osei
ЦФ
81
Luka Lijeskić
ВР
14
Slobodan Simović
ЦЗ
3
Vukašin Bulatović
ЦЗ
99
Louay Ben Hassine
ЦЗ
7
Matija Gluščević
ЦЗ
30
Luka Milojević
ЦП
33
Vanja Tomić
ЦП
22
Miloš Rošević
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Главный тренер
Деян Йоксимович
Остались в запасе
12
Marin Dulić
ВР
30
Luka Peić
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
24
Marko Kerkez
ЦП
7
Veljko Jocić
ЦП
10
Лука Биелович
ПВ
18
David Dunđerski
ЦФ
17
Kwaku Bonsu Osei
ЦФ
Остались в запасе
81
Luka Lijeskić
ВР
14
Slobodan Simović
ЦЗ
3
Vukašin Bulatović
ЦЗ
99
Louay Ben Hassine
ЦЗ
7
Matija Gluščević
ЦЗ
30
Luka Milojević
ЦП
33
Vanja Tomić
ЦП
22
Miloš Rošević
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Главный тренер
Деян Йоксимович
Статистика матча Спартак - Раднички 1923
1
3
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
32
68
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
15
Офсайды
2
3
Количество передач
246
513
Сейвы
3
3
Точность передач %
63
84
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
4
11
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