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Партизан
Железничар
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
3 мая, 23:11
2
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
2 мая, 17:35
3
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
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Железничар
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2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
Лига конференций, 4 раунд
Гент
1 : 0
28.08.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 6 тур
Спартак
0 : 0
25.08.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
2 : 0
31.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Раднички
2 : 1
24.08.2024
Железничар

Партизан - Железничар: обзор матча 04 августа 2024

Партизан
04.08.2024, воскресенье, 21:00
Сербия. Суперлига, 3 тур
2 : 0
Матч завершен
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Железничар
13' С. Маркович
Матч
Протокол
Статистика
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Таблица
Комментарии
Протокол Партизан - Железничар
Матч завершен
90' +1
Пенальти не реализован Dario Grgić
Желтая карточка
Кервин Арриага
90'
85'
Красная карточка
Лазар Романич
Замена
Joao Grimaldo ️️️️➡️️ Ксандер Северина
78'
75'
Замена
Stefan Cvetković ️️️️➡️️ Francis Ezeh
74'
Желтая карточка
Božidar Blagojević
Замена
Ен-Джун Го ️️️️➡️️ Гаяс Жахид
71'
Замена
Милан Лазаревич ️️️️➡️️ Бибрас Натхо
59'
51'
Желтая карточка
Francis Ezeh
25'
Замена
Božidar Blagojević ️️️️➡️️ A. Razak Yusif
ГОЛ! 1:0! Светозар Маркович
Пас отдал Бибрас Натхо
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Светозар Маркович
(К) ЦЗ
24
Vukašin Đurđević
ЦЗ
33
Кервин Арриага
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
29
Гаяс Жахид
ЦП
43
Неманья Трифунович
ЛВ
7
Ксандер Северина
ПВ
9
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Железничар
1
Зоран Попович
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
7
Marko Ćurić
ЦП
17
Nikola Jovanović
ЦП
21
Branislav Knežević
ЦП
33
Nikola Đuričić
ЦП
9
Лазар Романич
(К) ЛВ
12
A. Razak Yusif
ЦФ
15
Francis Ezeh
ЦФ
16
Matija Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Партизан
31
Miloš Krunić
ВР
25
Натан де Медина
ПЗ
50
Милан Лазаревич
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
26
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
77
Ен-Джун Го
АП
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
15
Альдо Калулу
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
20
Joao Grimaldo
ЦФ
Железничар
24
Filip Nović
ВР
4
Božidar Blagojević
ЦЗ
5
Nemanja Vidojević
ЦЗ
23
Uroš Stojanović
ЦЗ
10
Dario Grgić
ЦП
11
Stefan Cvetković
ЦП
22
Jovan Milosavljević
ЦП
49
David Ivić
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Йованович
5
Антич
3
Маркович
24
18
Муякич
33
Арриага
10
Натхо
29
Жахид
43
Трифунович
7
Северина
9
Йованович
2-4-1-3
1
Попович
19
Милунович
6
17
21
33
7
9
Романич
16
15
12
10
Натхо
50
Лазаревич
50
Лазаревич
10
Натхо
29
Жахид
77
Го
77
Го
29
Жахид
7
Северина
20
20
7
Северина
12
4
4
12
15
11
11
15
Остались в запасе
Партизан
Железничар
31
Miloš Krunić
ВР
25
Натан де Медина
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
26
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
15
Альдо Калулу
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
24
Filip Nović
ВР
5
Nemanja Vidojević
ЦЗ
23
Uroš Stojanović
ЦЗ
10
Dario Grgić
ЦП
22
Jovan Milosavljević
ЦП
49
David Ivić
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
31
Miloš Krunić
ВР
25
Натан де Медина
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
26
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
15
Альдо Калулу
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Остались в запасе
24
Filip Nović
ВР
5
Nemanja Vidojević
ЦЗ
23
Uroš Stojanović
ЦЗ
10
Dario Grgić
ЦП
22
Jovan Milosavljević
ЦП
49
David Ivić
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Партизан - Железничар
1
1
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
11
Количество передач
402
424
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
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