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ТСЦ Бачка Топола
Спартак
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
27 июня, 10:42
0
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
26 июня, 15:03
1
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Краснодар» отдал в аренду сербского легионера
3 июля, 17:17
0
«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд
3 мая, 10:03
1
Сербский претендент на место главного тренера «Сочи» посетил матч с «Оренбургом»
10 декабря 2023, 20:42
0
«Спартак» Кержакова сенсационно победил на выезде участника Лиги Европы
8 октября 2023, 23:12
2
Кержаков подпишет в «Кайрат» игрока своего бывшего клуба
27 июня, 10:42
0
«Акрон» претендует на хавбека «Спартака» из Сербии
26 июня, 15:03
1
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Рубин» арендовал вингера сербского «Спартака»
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1 : 2
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3 : 2
22.09.2024
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Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
ТСЦ Бачка Топола
5 : 2
21.09.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 8 тур
Текстилак
2 : 1
15.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 7 тур
ТСЦ Бачка Топола
1 : 2
01.09.2024
Младост
Лига Европы, 4 раунд
ТСЦ Бачка Топола
1 : 5
29.08.2024
Маккаби
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 2
22.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак
2 : 0
13.09.2024
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
2 : 0
31.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Спартак
0 : 0
25.08.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 5 тур
Напредак
2 : 0
17.08.2024
Спартак

ТСЦ Бачка Топола - Спартак: обзор матча 04 августа 2024

ТСЦ Бачка Топола
04.08.2024, воскресенье, 18:30
Сербия. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
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Спартак
Матч
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Комментарии
Протокол ТСЦ Бачка Топола - Спартак
Матч завершен
90' +3
Замена
Miloš Mijić ️️️️➡️️ Andrej Todoroski
Желтая карточка
Милош Вулич
90'
83'
Замена
David Dunđerski ️️️️➡️️ Лео Антонио
Замена
Бенче Шош ️️️️➡️️ Петар Станич
74'
Замена
Милош Вулич ️️️️➡️️ Алекса Пейич
74'
Замена
Đorđe Gordić ️️️️➡️️ Иван Милосавлевич
63'
Замена
Stefan Jovanović ️️️️➡️️ Йован Влалукин
62'
54'
Замена
Vojo Ubiparip ️️️️➡️️ Лука Биелович
Желтая карточка
Ифет Дьяковац
53'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТСЦ Бачка Топола
12
Велько Илич
ВР
30
Неманья Петрович
(К) ЛЗ
25
Матея Джорджевич
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
6
Алекса Пейич
ОП
18
Михайло Баньяц
ЦП
11
Иван Милосавлевич
ЦП
35
Ифет Дьяковац
ЦП
14
Петар Станич
АП
27
Милош Пантович
ЛВ
5
Dušan Stevanović
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Спартак
1
Aleksandar Vulić
ВР
44
Марко Мияйлович
ЦЗ
15
Nemanja Ćalasan
(К) ЦЗ
3
Vladimir Vitorović
ЦЗ
4
Mihajlo Bogicevic
ЦЗ
27
Лео Антонио
ЦП
70
Stefan Tomović
ЦП
11
Andrej Todoroski
ЦП
10
Лука Биелович
ПВ
22
Jovan Lukić
ЦФ
21
Ilija Babić
ЦФ
ТСЦ Бачка Топола
1
Никола Шимич
ВР
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
31
Лука Цапан
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
24
Đorđe Gordić
ЦП
37
Милош Вулич
ЦП
88
Бенче Шош
ЛВ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
9
Марко Лазетич
ЦФ
Спартак
12
Marin Dulić
ВР
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
30
Luka Peić
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
7
Veljko Jocić
ЦП
20
Miloš Mijić
ЦП
6
Francis Ebuka Nwokeabia
ЦП
24
Marko Kerkez
ЦП
14
Vojo Ubiparip
ЦФ
18
David Dunđerski
ЦФ
19
Collins Atule
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Илич
30
Петрович
25
Джорджевич
77
Влалукин
6
Пейич
18
Баньяц
11
Милосавлевич
35
Дьяковац
27
Пантович
14
Станич
5
4-3-1-2
1
15
3
4
44
Мияйлович
27
Антонио
70
11
10
Биелович
21
22
77
Влалукин
22
22
77
Влалукин
11
Милосавлевич
24
24
11
Милосавлевич
6
Пейич
37
Вулич
37
Вулич
6
Пейич
14
Станич
88
Шош
88
Шош
14
Станич
11
20
20
11
10
Биелович
14
14
10
Биелович
27
Антонио
18
18
27
Антонио
Остались в запасе
ТСЦ Бачка Топола
Спартак
1
Никола Шимич
ВР
31
Лука Цапан
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
9
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
12
Marin Dulić
ВР
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
30
Luka Peić
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
7
Veljko Jocić
ЦП
6
Francis Ebuka Nwokeabia
ЦП
24
Marko Kerkez
ЦП
19
Collins Atule
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Шимич
ВР
31
Лука Цапан
ЦЗ
4
Вукашин Крстич
ЦЗ
23
Nemanja Jorgić
ЦФ
9
Марко Лазетич
ЦФ
Остались в запасе
12
Marin Dulić
ВР
26
Vladimir Prijović
ЦЗ
30
Luka Peić
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
7
Veljko Jocić
ЦП
6
Francis Ebuka Nwokeabia
ЦП
24
Marko Kerkez
ЦП
19
Collins Atule
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Статистика матча ТСЦ Бачка Топола - Спартак
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
72
28
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
13
Офсайды
1
1
Количество передач
656
251
Сейвы
3
7
Точность передач %
89
71
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
8
1
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Войводина
- : -
02.10.2024
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ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
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Спартак
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