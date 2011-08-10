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Чукарички
Войводина
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
5
«Крылья Советов» сделали предложение по Винисиусу Мелло, игрок интересен еще двум клубам РПЛ
16 июля, 09:42
4
В чемпионате Сербии игрок забил два гола за матч прямыми ударами с углового
13 марта, 08:21
1
«Торпедо» подписало 203-сантиметрового защитника «Чукаричек»
8 сентября 2022, 18:53
0
«Локомотив» объявил о трансфере черногорского форварда Раконьяца
28 апреля 2022, 23:03
4
«Локомотив» купит за 2,5 миллиона черногорского форварда Раконяца
28 апреля 2022, 11:56
2
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
16 августа, 18:41
2
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
10 августа, 16:02
11
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
31 июля, 19:33
2
В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу
31 июля, 13:46
3
«Зенит» предложил 4 миллиона евро за форварда «Войводины»
31 июля, 12:00
5
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3 : 3
28.09.2024
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1 : 2
28.09.2024
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Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 10 тур
Чукарички
1 : 2
28.09.2024
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
2 : 1
21.09.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 2
15.09.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 7 тур
Чукарички
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30.08.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
3 : 3
28.09.2024
Раднички
Сербия. Суперлига, 9 тур
ИМТ Белград
0 : 3
22.09.2024
Войводина
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Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
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Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
1 : 2
25.08.2024
Напредак

Чукарички - Войводина: обзор матча 04 августа 2024

Чукарички
04.08.2024, воскресенье, 21:00
Сербия. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Матч завершен
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Войводина
19' С. Корац (АГ)
30' M. Vinicius
37' А. Радулович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чукарички - Войводина
Матч завершен
Желтая карточка
Lazar Kaličanin
90' +4
Замена
Viktor Rogan ️️️️➡️️ Đorđe Ivanović
88'
Замена
Маринос Ционис ️️️️➡️️ Lazar Tufegdžić
63'
46'
Замена
Caleb Sery ️️️️➡️️ Uroš Nikolić
Желтая карточка
Mello Vinicius
44'
37'
ГОЛ! 2:1! Андрия Радулович
ГОЛ! 2:0! Mello Vinicius
30'
ГОЛ в свои ворота! 1:0! Сеид Корац
19'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
12
Lazar Kaličanin
ВР
18
Вукашин Йованович
ЦЗ
27
Милош Цветкович
ПЗ
7
Lazar Tufegdžić
ЦП
10
Đorđe Ivanović
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
14
Sambou Sissoko
ЦФ
14
Stefan Kovač
ЦФ
6
Miladin Stevanović
ЦФ
5
Marko Docić
(К) ЦФ
79
Mello Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
78
Luka Drobnjak
ЦЗ
6
Сеид Корац
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
39
Marko Veličković
ЦП
10
Uroš Nikolić
ЦП
49
Андрия Радулович
ЦФ
26
Михайло Иванович
(К) ЦФ
34
Slobodan Medojević
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Чукарички
1
Nikola Mirkovic
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
3
Hamady Diop
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
90
Uroš Miladinović
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
2
Viktor Rogan
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Войводина
12
Драган Росич
ВР
16
Mihai Butean
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
29
Sichenje Collins
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
7
Юсуф Бамиделе
ЛВ
21
Igor Jeličić
ЦФ
14
Caleb Sery
ЦФ
23
Lucas Barros
ЦФ
2-3-5
12
18
Йованович
27
Цветкович
7
10
24
Станкович
14
79
5
6
14
3-2-3
25
Царевич
22
Николич
6
Корац
78
39
10
34
26
Иванович
49
Радулович
7
21
Ционис
21
Ционис
7
10
2
2
10
7
Бамиделе
7
Бамиделе
10
14
14
10
Остались в запасе
Чукарички
Войводина
1
Nikola Mirkovic
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
3
Hamady Diop
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
90
Uroš Miladinović
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
12
Драган Росич
ВР
16
Mihai Butean
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
29
Sichenje Collins
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
21
Igor Jeličić
ЦФ
23
Lucas Barros
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
29
Lazar Stojanović
ЦЗ
3
Hamady Diop
ЦЗ
8
Nemanja Milojević
ЦП
90
Uroš Miladinović
ЦФ
91
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
11
Godswill Vadze
ЦФ
9
Slobodan Tedić
ЦФ
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
16
Mihai Butean
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
29
Sichenje Collins
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
21
Igor Jeličić
ЦФ
23
Lucas Barros
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Радослав Батак
Статистика матча Чукарички - Войводина
2
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
36
64
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
19
15
Офсайды
1
1
Количество передач
281
502
Сейвы
6
0
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
1
3
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- : -
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- : -
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- : -
29.09.2024
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Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
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Единство
- : -
29.09.2024
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Войводина
- : -
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