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Железничар
Напредак
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
3 мая, 23:11
2
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
2 мая, 17:35
3
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
3 мая, 23:11
2
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
2 мая, 17:35
3
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
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Последние матчи
Все
Железничар
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
2 : 0
31.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Раднички
2 : 1
24.08.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
1 : 2
25.08.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 5 тур
Напредак
2 : 0
17.08.2024
Спартак

Железничар - Напредак: обзор матча 27 июля 2024

Железничар
27.07.2024, суббота, 21:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Напредак
36' Л. Романич
71' N. Karaklajić
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Железничар - Напредак
Матч завершен
79'
Замена
Урош Игньятович ️️️️➡️️ Михайло Петкович
Замена
Stefan Cvetković ️️️️➡️️ Francis Ezeh
72'
71'
ГОЛ! 1:1! Nikola Karaklajić
Пас отдал Михайло Петкович
60'
Замена
Saša Marjanović ️️️️➡️️ Dušan Stoiljković
Пенальти не реализован Лазар Романич
55'
ГОЛ! 1:0! Лазар Романич
36'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
1
Зоран Попович
ВР
6
Mirko Milikić
ЦЗ
23
Uroš Stojanović
ЦЗ
33
Nikola Đuričić
ЦП
10
Dario Grgić
ЦП
9
Лазар Романич
(К) ЛВ
15
Francis Ezeh
ЦФ
12
A. Razak Yusif
ЦФ
16
Matija Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
45
Jovan Marinković
ЦЗ
33
Dušan Stoiljković
ЦП
5
Стефан Букорац
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
7
Nikola Vukajlović
ЦП
55
Михайло Петкович
ЛВ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
12
Nebojša Bastajić
(К) ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Железничар
19
Неманья Милунович
ЦЗ
11
Stefan Cvetković
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
21
Branislav Knežević
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
Напредак
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
23
Nikola Milicic
ЦЗ
15
Иван Остойич
ЦЗ
24
Урош Игньятович
ПЗ
10
Saša Marjanović
ЦП
84
Jed Meerholz
ЦП
8
F. Jovic
ЦФ
88
Marko Šarić
ЦФ
2
Mateja Bubanj
ЦФ
2-2-1-3
1
Попович
6
23
33
10
9
Романич
16
12
15
1-4-1-3
1
45
5
Букорац
4
7
33
55
Петкович
12
91
9
15
11
11
15
55
Петкович
24
Игньятович
24
Игньятович
55
Петкович
33
10
10
33
Остались в запасе
Железничар
Напредак
19
Неманья Милунович
ЦЗ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
21
Branislav Knežević
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
23
Nikola Milicic
ЦЗ
15
Иван Остойич
ЦЗ
84
Jed Meerholz
ЦП
8
F. Jovic
ЦФ
88
Marko Šarić
ЦФ
2
Mateja Bubanj
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Остались в запасе
19
Неманья Милунович
ЦЗ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
21
Branislav Knežević
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
Остались в запасе
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
23
Nikola Milicic
ЦЗ
15
Иван Остойич
ЦЗ
84
Jed Meerholz
ЦП
8
F. Jovic
ЦФ
88
Marko Šarić
ЦФ
2
Mateja Bubanj
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча Железничар - Напредак
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
69
31
Угловые удары
5
0
Нарушения
14
15
Офсайды
0
2
Количество передач
591
266
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
72
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
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Информация о матче
Стадион:
Младост
Сербия. Суперлига
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Текущие
Будущие
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
Текстилак
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