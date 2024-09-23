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Напредак
Партизан
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
Российский полузащитник сделал голевую передачу в белградском дерби
24 сентября, 08:09
0
Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла
24 сентября, 00:24
1
«Црвена Звезда» унизила «Партизан» в дерби Белграда
23 сентября, 22:10
0
Стадион «Партизана» атаковали перед дерби с «Црвеной Звездой»
23 сентября, 18:27
1
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
28 августа, 21:14
0
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Последние матчи
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Напредак
Партизан
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
Сербия. Суперлига, 9 тур
Напредак
1 : 2
21.09.2024
Младост
Сербия. Суперлига, 8 тур
Црвена Звезда
2 : 0
14.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 7 тур
Напредак
1 : 3
31.08.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 6 тур
Войводина
1 : 2
25.08.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 5 тур
Напредак
2 : 0
17.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
0 : 4
23.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 8 тур
ОФК
3 : 2
15.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
0 : 0
01.09.2024
Войводина
Лига конференций, 4 раунд
Гент
1 : 0
28.08.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 6 тур
Спартак
0 : 0
25.08.2024
Партизан

Напредак - Партизан: обзор матча 19 июля 2024

Напредак
19.07.2024, пятница, 22:00
Сербия. Суперлига, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
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Партизан
90+3' М. Салданья
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Напредак - Партизан
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Матеус Салданья
90' +3
ГОЛ! 0:1! Матеус Салданья
Желтая карточка
Nikola Vukajlović
90'
Замена
Иван Остойич ️️️️➡️️ Filip Krstic
89'
Замена
Marko Šarić ️️️️➡️️ Nebojša Bastajić
77'
Замена
Урош Игньятович ️️️️➡️️ Dušan Stoiljković
71'
71'
Замена
Бибрас Натхо ️️️️➡️️ Кервин Арриага
Красная карточка
Miloš Tošeski
67'
60'
Замена
Ксандер Северина ️️️️➡️️ Альдо Калулу
46'
Замена
Гаяс Жахид ️️️️➡️️ Александар Шчекич
46'
Замена
Неманья Николич ️️️️➡️️ Ен-Джун Го
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
45
Jovan Marinković
ЦЗ
77
Miloš Tošeski
ЦП
5
Стефан Букорац
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
7
Nikola Vukajlović
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
12
Nebojša Bastajić
(К) ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
2
Mateja Bubanj
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
3
Светозар Маркович
(К) ЦЗ
24
Vukašin Đurđević
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
33
Кервин Арриага
ОП
15
Альдо Калулу
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
77
Ен-Джун Го
ЦП
11
Матеус Салданья
ЦФ
43
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Напредак
15
Иван Остойич
ЦЗ
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
24
Урош Игньятович
ПЗ
10
Saša Marjanović
ЦП
84
Jed Meerholz
ЦП
91
M. Obradovic
ЦФ
8
F. Jovic
ЦФ
88
Marko Šarić
ЦФ
Партизан
31
Miloš Krunić
ВР
25
Натан де Медина
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
26
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
29
Гаяс Жахид
ЦП
20
Янко Евремович
ПВ
9
Джордже Йованович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
7
Ксандер Северина
ЦФ
1-5-3
1
45
5
Букорац
4
7
33
77
2
9
12
4-1-3-2
1
Йованович
3
Маркович
24
18
Муякич
5
Антич
33
Арриага
15
Калулу
19
Шчекич
77
Го
43
Трифунович
11
Салданья
4
15
Остойич
15
Остойич
4
33
24
Игньятович
24
Игньятович
33
12
88
88
12
33
Арриага
10
Натхо
10
Натхо
33
Арриага
19
Шчекич
29
Жахид
29
Жахид
19
Шчекич
77
Го
23
Николич
23
Николич
77
Го
15
Калулу
7
Северина
7
Северина
15
Калулу
Остались в запасе
Напредак
Партизан
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
10
Saša Marjanović
ЦП
84
Jed Meerholz
ЦП
91
M. Obradovic
ЦФ
8
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
31
Miloš Krunić
ВР
25
Натан де Медина
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
26
Александар Филипович
ЦП
20
Янко Евремович
ПВ
9
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
6
Strahinja Ristic
ЦЗ
10
Saša Marjanović
ЦП
84
Jed Meerholz
ЦП
91
M. Obradovic
ЦФ
8
F. Jovic
ЦФ
Остались в запасе
31
Miloš Krunić
ВР
25
Натан де Медина
ПЗ
45
Матея Степанович
ОП
26
Александар Филипович
ЦП
20
Янко Евремович
ПВ
9
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Напредак - Партизан
1
1
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
17
9
Количество передач
353
585
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Novak Simovic, Serbia
Сербия. Суперлига
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Будущие
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
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