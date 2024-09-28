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Раднички 1923
Железничар
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
3 мая, 23:11
2
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
2 мая, 17:35
3
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
3 мая, 23:11
2
Известна причина разрыва контракта Ивана Игнатьева с «Железничаром»
2 мая, 17:35
3
Иван Игнатьев покинул «Железничар» – он провел в Сербии три месяца
30 апреля, 17:54
9
Игнатьев сделал дебютное результативное действие в Сербии
24 февраля, 22:50
0
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
10 февраля, 18:46
0
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Последние матчи
Все
Раднички 1923
Железничар
Сербия. Суперлига, 10 тур
Нови Пазар
2 : 0
28.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.09.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 10 тур
Нови Пазар
2 : 0
28.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.09.2024
Текстилак
Сербия. Суперлига, 2 тур
ИМТ Белград
0 : 4
18.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
2 : 1
14.09.2024
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 7 тур
Раднички 1923
0 : 1
01.09.2024
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
2 : 1
27.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 9 тур
Железничар
0 : 1
22.09.2024
ОФК
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 0
14.09.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
2 : 0
31.08.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 6 тур
Раднички
2 : 1
24.08.2024
Железничар

Раднички 1923 - Железничар: обзор матча 19 июля 2024

Раднички 1923
19.07.2024, пятница, 20:00
Сербия. Суперлига, 1 тур
2 : 3
Матч завершен
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Железничар
3' B. Knežević
15' D. Grgić
45+3' Л. Романич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Раднички 1923 - Железничар
Матч завершен
89'
Желтая карточка
Anthony Lokosa
Замена
Bojan Adžić ️️️️➡️️ Мехмед Чосич
81'
77'
Замена
Bojan Balaz ️️️️➡️️ A. Razak Yusif
Замена
Evandro ️️️️➡️️ Kilian Bevis
71'
58'
Замена
Stefan Cvetković ️️️️➡️️ Francis Ezeh
45' +3
ГОЛ! 0:3! Лазар Романич
Пас отдал Francis Ezeh
Желтая карточка
M. Ristic
21'
15'
ГОЛ! 0:2! Dario Grgić
Пас отдал Francis Ezeh
3'
ГОЛ! 0:1! Branislav Knežević
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички 1923
27
M. Ristic
ЦП
66
Stojan Leković
ВР
50
Tomislav Dadić
ЦЗ
7
Matija Gluščević
ЦЗ
14
Slobodan Simović
(К) ЦЗ
5
Бесим Сербечич
ЦЗ
8
Мехмед Чосич
ПЗ
10
Kilian Bevis
ЦП
9
Дилан Ортис
ЦФ
30
Милан Алексич
ЦФ
55
Milutin Vidosavljević
ЦФ
Главный тренер
Деян Йоксимович
Железничар
1
Зоран Попович
ВР
23
Uroš Stojanović
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
33
Nikola Đuričić
ЦП
10
Dario Grgić
ЦП
21
Branislav Knežević
ЦП
9
Лазар Романич
(К) ЛВ
16
Matija Mitrović
ЦФ
12
A. Razak Yusif
ЦФ
15
Francis Ezeh
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Раднички 1923
23
Bojan Adžić
ЦЗ
32
Nikola Bukumira
ЦП
11
Evandro
ЦФ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
22
Miloš Rošević
ЦФ
77
W. Sehli
ЦФ
Железничар
3
Marko Konatar
ЦЗ
11
Stefan Cvetković
ЦП
29
Anthony Lokosa
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
3-2-2-3
66
7
14
5
Сербечич
50
8
Чосич
27
10
55
30
Алексич
9
Ортис
2-3-1-3
1
Попович
23
6
33
10
21
9
Романич
15
12
16
8
Чосич
23
23
8
Чосич
10
11
11
10
15
11
11
15
12
26
26
12
Остались в запасе
Раднички 1923
Железничар
32
Nikola Bukumira
ЦП
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
22
Miloš Rošević
ЦФ
77
W. Sehli
ЦФ
Главный тренер
Деян Йоксимович
3
Marko Konatar
ЦЗ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
32
Nikola Bukumira
ЦП
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
22
Miloš Rošević
ЦФ
77
W. Sehli
ЦФ
Остались в запасе
3
Marko Konatar
ЦЗ
29
Anthony Lokosa
ЦФ
Главный тренер
Деян Йоксимович
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Раднички 1923 - Железничар
1
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
19
19
Офсайды
6
0
Количество передач
379
219
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
65
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Milan Mitić, Serbia
Сербия. Суперлига
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Будущие
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 10 тур
Текстилак
- : -
29.09.2024
Напредак
Сербия. Суперлига, 10 тур
Младост
- : -
29.09.2024
Партизан
Сербия. Суперлига, 10 тур
Единство
- : -
29.09.2024
Спартак
Сербия. Суперлига, 2 тур
Войводина
- : -
02.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
ТСЦ Бачка Топола
- : -
05.10.2024
Единство
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички 1923
- : -
05.10.2024
Чукарички
Сербия. Суперлига, 11 тур
Напредак
- : -
05.10.2024
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 11 тур
Партизан
- : -
05.10.2024
Текстилак
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