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БАТЭ
БАТЭ – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 17:20
0
БАТЭ – «Шахтер» Солигорск: прогноз на матч 23-го тура Высшей лиги – 27 сентября 2024
26 сентября, 11:05
0
«Ислочь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 13:50
0
«Ислочь» – «БАТЭ»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Беларуси – 22 сентября
21 сентября, 15:57
0
БАТЭ – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 16:20
0
БАТЭ – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 17:20
0
БАТЭ – «Шахтер» Солигорск: прогноз на матч 23-го тура Высшей лиги – 27 сентября 2024
26 сентября, 11:05
0
«Ислочь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 13:50
0
«Ислочь» – «БАТЭ»: прогноз на матч 22-го тура чемпионата Беларуси – 22 сентября
21 сентября, 15:57
0
БАТЭ – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 16:20
0
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ДМедиа
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
1 : 1
27.09.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
1 : 2
22.09.2024
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
1 : 0
15.09.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Днепр
1 : 1
01.09.2024
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
БАТЭ
1 : 2
25.08.2024
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
ДМедиа
0 : 2
13.07.2024
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
1 : 1
27.09.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
1 : 2
22.09.2024
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
1 : 0
15.09.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Днепр
1 : 1
01.09.2024
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
БАТЭ
1 : 2
25.08.2024
Торпедо-БелАЗ

ДМедиа - БАТЭ: обзор матча 13 июля 2024

ДМедиа
13.07.2024, суббота, 20:00
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Матч завершен
БАТЭ
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Протокол
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