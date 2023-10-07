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Высшая лига. «Белшина» в 13-м туре благодаря экс-футболисту «Сатурна» одержала первую победу, обыграв в Минске «Энергетик-БГУ»
«Слуцк» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«Слуцк» – «Арсенал» Дзержинск: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси – 28 сентября 2024 года
«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024
«Слуцк» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024