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Энергетик-БГУ
Слуцк
«Слуцк» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 12:50
0
«Слуцк» – «Арсенал» Дзержинск: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:08
0
«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 18:50
0
«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024
20 сентября, 15:31
0
«Слуцк» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
13 сентября, 15:50
0
Спартаковец оформил за две минуты дубль в гостевом дерби чемпионата Белоруссии
7 октября 2023, 23:26
0
Вице-чемпион Франции усилился защитником сборной Узбекистана
24 июля 2023, 19:45
1
Белорусский «Энергетик-БГУ» мог стать чемпионом, но вместо этого продал матч последнего тура за 10-20 тысяч
19 мая 2023, 22:03
4
«Сочи» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
7 августа 2022, 10:01
1
Высшая лига. «Белшина» в 13-м туре благодаря экс-футболисту «Сатурна» одержала первую победу, обыграв в Минске «Энергетик-БГУ»
14 июня 2020, 17:51
0
«Слуцк» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 12:50
0
«Слуцк» – «Арсенал» Дзержинск: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:08
0
«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 18:50
0
«Славия-Мозырь» – «Слуцк»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024
20 сентября, 15:31
0
«Слуцк» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
13 сентября, 15:50
0
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Последние матчи
Все
Энергетик-БГУ
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Слуцк
1 : 1
28.09.2024
Арсенал
Беларусь. Первая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ-2
0 : 1
25.09.2024
Энергетик-БГУ
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
21.09.2024
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 25 тур
Волна Пинск
3 : 2
20.09.2024
Энергетик-БГУ
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Энергетик-БГУ
2 : 0
13.09.2024
Локомотив Г
Беларусь. Первая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ-2
0 : 1
25.09.2024
Энергетик-БГУ
Беларусь. Первая лига, 25 тур
Волна Пинск
3 : 2
20.09.2024
Энергетик-БГУ
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Энергетик-БГУ
2 : 0
13.09.2024
Локомотив Г
Беларусь. Первая лига, 22 тур
БАТЭ-2
1 : 1
31.08.2024
Энергетик-БГУ
Беларусь. Первая лига, 21 тур
Белшина
2 : 0
24.08.2024
Энергетик-БГУ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Слуцк
1 : 1
28.09.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
21.09.2024
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Слуцк
0 : 0
13.09.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Ислочь
0 : 0
01.09.2024
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Слуцк
2 : 0
23.08.2024
Витебск

Энергетик-БГУ - Слуцк: обзор матча 13 июля 2024

Энергетик-БГУ
13.07.2024, суббота, 16:00
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Матч завершен
Слуцк
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