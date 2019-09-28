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ЦСКА
Ахмат
Круговой ответил, кто лучше – Пьянич или Малком
28 сентября, 18:07
8
Стало известно, когда Пьянич дебютирует за ЦСКА
28 сентября, 17:10
5
Николич прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Ахматом»
28 сентября, 17:04
1
Обзор матча ЦСКА – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
28 сентября, 15:55
1
РПЛ. ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0)
28 сентября, 15:55
19
Круговой ответил, кто лучше – Пьянич или Малком
28 сентября, 18:07
8
Стало известно, когда Пьянич дебютирует за ЦСКА
28 сентября, 17:10
5
Николич прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Ахматом»
28 сентября, 17:04
1
Обзор матча ЦСКА – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
28 сентября, 15:55
1
РПЛ. ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0)
28 сентября, 15:55
19
Николич прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Ахматом»
28 сентября, 17:04
1
Обзор матча ЦСКА – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
28 сентября, 15:55
1
РПЛ. ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0)
28 сентября, 15:55
19
Генич сказал, кто из игроков ЦСКА забьет «Ахмату»
28 сентября, 13:49
1
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ахмат»: 28 сентября
28 сентября, 12:53
0
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ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 0
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1 : 1
21.09.2024
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1 : 2
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Ахмат
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
2 : 0
18.09.2024
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Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
3 : 0
28.09.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Рубин
1 : 1
21.09.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
2 : 0
18.09.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
0 : 1
14.09.2024
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Россия. Премьер-лига, 7 тур
Химки
0 : 2
31.08.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
3 : 0
28.09.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
1 : 1
23.09.2024
Крылья Советов
Россия. Кубок, 4 тур
Пари НН
1 : 2
19.09.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
4 : 2
15.09.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0 : 0
31.08.2024
Акрон

ЦСКА - Ахмат: обзор матча 13 июля 2024

ЦСКА
13.07.2024, суббота, 19:30
Товарищеские матчи
2 : 2
Матч завершен
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Ахмат
28' В. Роша
80' Ф. Чалов
12' Н. Гандри
39' С. Ковачев
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ЦСКА - Ахмат
Матч завершен
ГОЛ! 2:2! Федор Чалов
80'
68'
Замена
Заим Диванович ️️️️➡️️ Владислав Камилов
68'
Замена
Иван Олейников ️️️️➡️️ Светослав Ковачев
Замена
Милан Гайич ️️️️➡️️ Кристиян Бистрович
63'
Замена
Матвей Кисляк ️️️️➡️️ Келлвен
63'
Замена
Владислав Тороп ️️️️➡️️ Игорь Акинфеев
63'
Желтая карточка
Михаил Рядно
59'
Замена
Михаил Рядно ️️️️➡️️ Мойзес
58'
46'
Замена
Бернард Бериша ️️️️➡️️ Гамид Агаларов
Замена
Саша Зделар ️️️️➡️️ Рифат Жемалетдинов
46'
Замена
Матвей Лукин ️️️️➡️️ Игорь Дивеев
46'
Замена
Илья Агапов ️️️️➡️️ Виллиан Роша
46'
39'
ГОЛ! 1:2! Светослав Ковачев
ГОЛ! 1:1! Виллиан Роша
28'
12'
ГОЛ! 0:1! Надер Гандри
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
13
Келлвен
ПЗ
25
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
9
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
10
Лечи Садулаев
ЦП
23
Антон Швец
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
98
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
96
Амирхоссейн Рейванди
ЛЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
34
Виктор Мендес
ОП
5
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
9
Адольфо Гайч
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
71
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Роша
78
Дивеев
3
Круговой
13
Келлвен
25
Бистрович
19
Жемалетдинов
10
Обляков
9
Чалов
11
Мусаев
3-2-3-2
88
Шелия
55
Тодорович
5
Шатара
75
Гандри
95
Адамов
8
Богосавац
18
Камилов
10
Садулаев
23
Швец
98
Ковачев
25
Агаларов
35
Акинфеев
49
Тороп
49
Тороп
35
Акинфеев
27
Мойзес
68
Рядно
68
Рядно
27
Мойзес
78
Дивеев
90
Лукин
90
Лукин
78
Дивеев
4
Роша
77
Агапов
77
Агапов
4
Роша
25
Бистрович
22
Гайич
22
Гайич
25
Бистрович
19
Жемалетдинов
5
Зделар
5
Зделар
19
Жемалетдинов
13
Келлвен
31
Кисляк
31
Кисляк
13
Келлвен
18
Камилов
24
Диванович
24
Диванович
18
Камилов
25
Агаларов
7
Бериша
7
Бериша
25
Агаларов
98
Ковачев
19
Олейников
19
Олейников
98
Ковачев
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
45
Данила Боков
ВР
1
Илья Помазун
ВР
96
Амирхоссейн Рейванди
ЛЗ
34
Виктор Мендес
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
9
Адольфо Гайч
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
71
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
1
Илья Помазун
ВР
96
Амирхоссейн Рейванди
ЛЗ
34
Виктор Мендес
ОП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
20
Секу Койта
ЦФ
9
Адольфо Гайч
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
71
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
1
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