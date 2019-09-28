Круговой ответил, кто лучше – Пьянич или Малком
Стало известно, когда Пьянич дебютирует за ЦСКА
Николич прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Ахматом»
Обзор матча ЦСКА – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0)
Круговой ответил, кто лучше – Пьянич или Малком
Стало известно, когда Пьянич дебютирует за ЦСКА
Николич прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Ахматом»
Обзор матча ЦСКА – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0)
Николич прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Ахматом»
Обзор матча ЦСКА – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0)
Генич сказал, кто из игроков ЦСКА забьет «Ахмату»
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ахмат»: 28 сентября