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Генич восхитился «Локомотивом» после победы над «Спартаком»
Реакция Губерниева на поражение «Спартака» от «Локомотива»
Станкович – об аплодисментах Галактионову после поражения: «Он выиграл тренерскую дуэль»
«Локомотив» установил клубный рекорд
Мостовой высказался о поражении «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
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