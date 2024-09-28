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Локомотив
Рубин
Генич восхитился «Локомотивом» после победы над «Спартаком»
29 сентября, 08:16
0
Реакция Губерниева на поражение «Спартака» от «Локомотива»
29 сентября, 01:30
3
Станкович – об аплодисментах Галактионову после поражения: «Он выиграл тренерскую дуэль»
29 сентября, 01:00
1
«Локомотив» установил клубный рекорд
28 сентября, 20:48
4
Мостовой высказался о поражении «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
28 сентября, 20:16
4
Генич восхитился «Локомотивом» после победы над «Спартаком»
29 сентября, 08:16
0
Реакция Губерниева на поражение «Спартака» от «Локомотива»
29 сентября, 01:30
3
Станкович – об аплодисментах Галактионову после поражения: «Он выиграл тренерскую дуэль»
29 сентября, 01:00
1
«Локомотив» установил клубный рекорд
28 сентября, 20:48
4
Мостовой высказался о поражении «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
28 сентября, 20:16
4
Рахимов – о ничьей «Рубина» и «Факела» в Воронеже: «Здесь команды мучаются»
27 сентября, 22:54
2
РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Факелом» (0:0)
27 сентября, 20:55
3
РПЛ согласовала перенос матча «Рубин» – «Динамо» в другой город
27 сентября, 19:07
7
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Рубин»: 27 сентября
27 сентября, 18:04
0
«Факел» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 17:50
0
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Последние матчи
Все
Локомотив
Рубин
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
3 : 1
28.09.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Факел
0 : 0
27.09.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН
1 : 3
22.09.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Рубин
1 : 1
21.09.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, 4 тур
Химки
1 : 5
19.09.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
3 : 1
28.09.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН
1 : 3
22.09.2024
Локомотив
Россия. Кубок, 4 тур
Химки
1 : 5
19.09.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Оренбург
2 : 4
14.09.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Локомотив
0 : 3
01.09.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Факел
0 : 0
27.09.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Рубин
1 : 1
21.09.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, 4 тур
Зенит
2 : 0
17.09.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0 : 2
13.09.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
1 : 0
31.08.2024
Рубин

Локомотив - Рубин: обзор матча 13 июля 2024

Локомотив
13.07.2024, суббота, 17:30
Товарищеские матчи
3 : 4
Матч завершен
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Рубин
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