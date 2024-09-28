Генич восхитился «Локомотивом» после победы над «Спартаком»

Реакция Губерниева на поражение «Спартака» от «Локомотива»

Станкович – об аплодисментах Галактионову после поражения: «Он выиграл тренерскую дуэль»

Мостовой высказался о поражении «Спартака» в дерби с «Локомотивом»