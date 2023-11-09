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Бристоль Роверс
Рединг
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября 2023, 19:34
0
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
29 января 2023, 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
29 января 2023, 00:59
0
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
17 декабря 2022, 01:47
0
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
0
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
0
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
8 января 2020, 07:42
2
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября 2023, 19:34
0
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
29 января 2023, 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
29 января 2023, 00:59
0
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
17 декабря 2022, 01:47
0
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб
17 сентября 2022, 10:10
0
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Последние матчи
Все
Бристоль Роверс
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Рединг
2 : 1
28.09.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 7 тур
Болтон
5 : 2
21.09.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 8 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
28.09.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 7 тур
Питерборо Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 6 тур
Бристоль Роверс
0 : 4
14.09.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 5 тур
Барнсли
2 : 1
07.09.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 4 тур
Бристоль Роверс
2 : 0
31.08.2024
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 8 тур
Рединг
2 : 1
28.09.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 7 тур
Болтон
5 : 2
21.09.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 6 тур
Рединг
0 : 1
14.09.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 4 тур
Рединг
2 : 0
31.08.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 3 тур
Рексхэм
3 : 0
24.08.2024
Рединг

Бристоль Роверс - Рединг: обзор матча 26 апреля 2025

Бристоль Роверс
26.04.2025, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 45 тур
- : -
Не начался
Рединг
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Бристоль Роверс - Рединг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
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Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
Англия. Первая лига, 9 тур
Барнсли
- : -
01.10.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бирмингем Сити
- : -
01.10.2024
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
01.10.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 9 тур
Бристоль Роверс
- : -
01.10.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 9 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.10.2024
Ротерхэм
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