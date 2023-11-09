Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
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Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
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Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб