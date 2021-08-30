Уиком Уондерерс

В Англии сообщили о скором трансфере спартаковца Маслова в лондонский клуб
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
В Англии сообщили о скором трансфере спартаковца Маслова в лондонский клуб
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Чарльтон» (3:0) и вышел в полуфинал
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка английской лиги
В Кубке лиги осталась одна лондонская команда – «Чарльтон» из Д3
В Первой лиге Англии команды забили 4 гола на 90+ минутах