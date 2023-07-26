Игрок «Рексхэма» пробил легкое в матче с «МЮ»
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» уступил клубу актера Рейнольдса из Лиги 2 (1:3)
Клуб актера Рейнольдса вышел в профессиональную лигу Англии
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
Игрок «Рексхэма» пробил легкое в матче с «МЮ»
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» уступил клубу актера Рейнольдса из Лиги 2 (1:3)
Клуб актера Рейнольдса вышел в профессиональную лигу Англии
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Клуб пятого дивизиона выбил из Кубка Англии команду из Чемпионшипа