«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут